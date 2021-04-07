Противоракетные системы бессильны в борьбе с мощным вооружением

Отечественная гиперзвуковая ракета Х-47М "Кинжал" может развить небывалую скорость и в кратчайшие сроки долететь даже до весьма отдаленных целей. В прессе подсчитали, что на полет до американской столицы уйдет всего лишь 32 минуты.



При этом разработанное отечественными ракетостроителями вооружение способно обвести вокруг пальца противоракетные установки врага. Таким образом, вероятность ликвидации нашего крылатого послания в течение гипотетического путешествия до Вашингтона стремится к нулю – ракета достигнет цели, уверены журналисты издания "Слово и дело".

Как поясняют эксперты, "Кинжал" – это масштабно усовершенствованная версия ракеты комплекса "Искандер". Наша армия вооружилась такими гиперзвуковыми ракетами еще в 2018-м году.

Также отмечается, что запустить развивающую гигантскую скорость ракету можно только, поднявшись в небо. Поэтому для запуска "Кинжала" с целью поражения неподвижных целей или авианосцев, перехватчику Ми-31К нужно подняться на целых 15 километров в воздух.

На такой высоте ракета достигает скорости около 10-12 Махов, и, по подсчетам журналистов, ей нужно чуть более получаса, чтобы приземлиться где-то в Вашингтоне.

К слову, недавно возможности нашего "Кинжала" оценили китайские эксперты. В Поднебесной также подчеркнули, что у ракеты есть преимущество в виде "неперехватываемости" современными системами противоракетной обороны.