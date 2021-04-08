Силовик не верит в победу Незалежной без альянса

Из-за НАТО Украина может лишиться части своих территорий. С таким предсказанием выступил генерал СБУ Василий Вовк.

По его мнению, это вполне реально, если альянс примет участие в войне в Донбассе.Киеву грозит потеря подконтрольных ему районов на востоке страны.

Таким будет результат вооруженного столкновения в случае вмешательства России. Североатлантический блок отступит, и Незалежная останется в проигрыше, отметил силовик.

Без поддержки НАТО Украине в Донбассе победы не видать. Только страну в организацию не примут и защищать не станут, ведь у нее нет "целостности государства и руководства", пояснил генерал.

Еще хуже будет, если альянс вмешается, а потом, "как в Грузии было", заявит о сдаче позиций. Тогда "за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области", констатировал Вовк, выступая на телеканале "Наш", передает РИА "Новости".

Однако Североатлантический блок вряд ли станет участвовать в таких боях. Войны с Россией он не станет вести, заключил силовик, пишет URA.RU.

Накануне в ДНР пригрозили Украине жестким ответом на войну. Глава самопровозглшенной республики предупредил, что в случае наступления ВСУ они могут сдвинуть границы.