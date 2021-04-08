Из-за НАТО Украина лишится территорий - генерал СБУ

Из-за НАТО Украина лишится территорий - генерал СБУ
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеГлава МИД Польши экстренно выехал в Киев
Силовик не верит в победу Незалежной без альянса

Из-за НАТО Украина может лишиться части своих территорий. С таким предсказанием выступил генерал СБУ Василий Вовк.

По его мнению, это вполне реально, если альянс примет участие в войне в Донбассе.Киеву грозит потеря подконтрольных ему районов на востоке страны.

Таким будет результат вооруженного столкновения в случае вмешательства России. Североатлантический блок отступит, и Незалежная останется в проигрыше, отметил силовик.

Без поддержки НАТО Украине в Донбассе победы не видать. Только страну в организацию не примут и защищать не станут, ведь у нее нет "целостности государства и руководства", пояснил генерал.

Еще хуже будет, если альянс вмешается, а потом, "как в Грузии было", заявит о сдаче позиций. Тогда "за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области", констатировал Вовк, выступая на телеканале "Наш", передает РИА "Новости". 

Однако Североатлантический блок вряд ли станет участвовать в таких боях. Войны с Россией он не станет вести, заключил силовик, пишет URA.RU.

Накануне в ДНР пригрозили Украине жестким ответом на войну. Глава самопровозглшенной республики предупредил, что в случае наступления ВСУ они могут сдвинуть границы.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость187898
Пожаловаться Ответить
А вот это правильная точка зрения, как только нарушится равновесие, РФ освобождает Украину от гнуса, бандерлогов в резервации, убийц в Сибирь, освобожденному народу счастлива жизнь и процветание.
Гость из Крыма
Пожаловаться Ответить
Что с альянсом, что без альянса, Донбасс для хохлов потерян навсегда, как и Крым. Какой регион хохляндии следующий на выход?
М
Пожаловаться Ответить
воевали-воевали с российск армией на донбассе,пару дивизий разбили в своем патриотич угаре а как увидели наяву российск армию так сразу заплакали и заговорили о нато
возьмите к себе,помогите с россией
сразу зассали вояки <цензура>,только и можете гражданских обстреливать,детей да баб убивать издалека
нация ублюдков и предателей
Гость194587
Пожаловаться Ответить
Ну очевидно, что не станет - иначе просто исчезнет.
Для РВСН слова "на боевом посту" - не пустая фраза!
Если НАТО сунется - ответный удар "накроет" военные базы, военные и крупные торговые порты, командно-штабные центры. Заряды скорее всего будет стандартные, 1-2 мегатонны.
Гость189982
Пожаловаться Ответить
Хохоловояки начинают трезветь
1
новости партнеров

Зачем в Москву приехал Пашинян: эксперты раскрыли планы лидера Армении

Премьер планирует решить несколько важных проблем, в том числе военную

Байден выбирает спецпосланника для ликвидации "Северного потока-2" - СМИ

Белый дом придумал план, как остановить реализацию российско-немецкого проекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей