Журналисты отреагировали на новость о разработке средств воздушного базирования в РФ

АО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение" в настоящее время занимается разработкой принципиально новых средств для стратегической авиации. Остается неясным, когда Россия приступит к испытанию гиперзвуковых ракет в связке с Су-57. Однако, пишет обозреватель Питер Сучиу, это уже можно рассматривать как шаг РФ вперед в развертывании современного оружия.



В 2020 году Москва заявила, что первые серийные Су-57 будут задействованы Минобороны в испытаниях гиперзвукового вооружения в Ахтубинске. В конце прошлого года Россия объявила, что первоначальные модели Су-57 будут использованы для испытаний гиперзвукового оружия воздушного базирования в российском летно-испытательном центре в Ахтубинске.

"В настоящее время гиперзвуковые ракеты "Кинжал" способны нести только российские истребители МиГ-31К, дислоцированные в Южном военном округе", – пишет обозреватель в своей статье, опубликованной на The National Interest.



Издание также отмечает, что к 2028 году российская авиация получит 76 моделей Су-57. 22 самолета поступят в распоряжение ВВС лишь в конце 2024 года. В связке с гиперзвуковым вооружением у такого судна лишь прибавится "уровень скорости и смертоносности".

"Он уже отличается инновационными технологиями и разработан с использованием новых композитных материалов, что, наряду с его аэродинамической конфигурацией, обеспечивает низкий уровень радиолокационной и инфракрасной заметности. Усовершенствованный самолет способен развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость", – пишет журналист.

Ранее сообщалось, что США готовятся к закупкам ракет AIM-120 AMRAAM для эффективного противодействия российским Су-57.