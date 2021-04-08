ВВС России шагнули вперед: на Западе оценили возможности Су-57 с гиперзвуком

ВВС России шагнули вперед: на Западе оценили возможности Су-57 с гиперзвуком
Су-57. Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Журналисты отреагировали на новость о разработке средств воздушного базирования в РФ

АО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение" в настоящее время занимается разработкой принципиально новых средств для стратегической авиации. Остается неясным, когда Россия приступит к испытанию гиперзвуковых ракет в связке с Су-57. Однако, пишет обозреватель Питер Сучиу, это уже можно рассматривать как шаг РФ вперед в развертывании современного оружия.

В 2020 году Москва заявила, что первые серийные Су-57 будут задействованы Минобороны в испытаниях гиперзвукового вооружения в Ахтубинске. В конце прошлого года Россия объявила, что первоначальные модели Су-57 будут использованы для испытаний гиперзвукового оружия воздушного базирования в российском летно-испытательном центре в Ахтубинске.

"В настоящее время гиперзвуковые ракеты "Кинжал" способны нести только российские истребители МиГ-31К, дислоцированные в Южном военном округе", – пишет обозреватель в своей статье, опубликованной на The National Interest.

Издание также отмечает, что к 2028 году российская авиация получит 76 моделей Су-57. 22 самолета поступят в распоряжение ВВС лишь в конце 2024 года. В связке с гиперзвуковым вооружением у такого судна лишь прибавится "уровень скорости и смертоносности".

"Он уже отличается инновационными технологиями и разработан с использованием новых композитных материалов, что, наряду с его аэродинамической конфигурацией, обеспечивает низкий уровень радиолокационной и инфракрасной заметности. Усовершенствованный самолет способен развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость", – пишет журналист.

Ранее сообщалось, что США готовятся к закупкам ракет AIM-120 AMRAAM для эффективного противодействия российским Су-57. 

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Зачем в Москву приехал Пашинян: эксперты раскрыли планы лидера Армении

Премьер планирует решить несколько важных проблем, в том числе военную

Байден выбирает спецпосланника для ликвидации "Северного потока-2" - СМИ

Белый дом придумал план, как остановить реализацию российско-немецкого проекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей