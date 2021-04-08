В Болгарии испугались российских военных в Черном море

В Болгарии испугались российских военных в Черном море
Фото: Server Amzayev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
В Софии признали, что баланс военных сил смещен не в ее пользу

Болгария не сможет противостоять России даже с помощью союзников по НАТО. К такому выводу пришло правительство республики, оценивая свои оборонительные возможности.

"Военный перевес в Черном море у России. Это создает риски для безопасности стран региона, в том числе Болгарии",

приводит "Радио Болгария" выводы из отчета, представленного на заседании правительства.

Российские шпионы также "проявляли интерес" к военно-морскому центру в Варне, который начал работу в прошлом году и входит в состав военно-морского командования НАТО, уточняют в Болгарии.

Учитывая, что модернизация сухопутных войск республики идет медленно из-за плохого финансирования, с обслуживанием авиатехники есть проблемы, а пилоты не добирают даже минимума часов налета, безопасность Болгарии находится под угрозой, подводят итог местные репортеры.

Ранее между Софией и Москвой произошел очередной дипломатический скандал. Болгары обвинили РФ, что ее агенты вербовали высокопоставленных военных, которые выдавали ей секреты НАТО.

При этом в Болгарии многие недовольны ее сотрудничеством с НАТО. Они предлагают выйти из Североатлантического альянса и заключить союз с Россией.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Пять западных стран выступили с обвинением России

Их беспокоит стягивание военных к украинским границам

Байден придумал ответ Москве за "хакерские атаки" - СМИ

Вашингтон разрабатывает очередной пакет санкций против Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей