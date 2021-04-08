В Болгарии испугались российских военных в Черном море

В Софии признали, что баланс военных сил смещен не в ее пользу

Болгария не сможет противостоять России даже с помощью союзников по НАТО. К такому выводу пришло правительство республики, оценивая свои оборонительные возможности.

"Военный перевес в Черном море у России. Это создает риски для безопасности стран региона, в том числе Болгарии",

– приводит "Радио Болгария" выводы из отчета, представленного на заседании правительства.

Российские шпионы также "проявляли интерес" к военно-морскому центру в Варне, который начал работу в прошлом году и входит в состав военно-морского командования НАТО, уточняют в Болгарии.

Учитывая, что модернизация сухопутных войск республики идет медленно из-за плохого финансирования, с обслуживанием авиатехники есть проблемы, а пилоты не добирают даже минимума часов налета, безопасность Болгарии находится под угрозой, подводят итог местные репортеры.

Ранее между Софией и Москвой произошел очередной дипломатический скандал. Болгары обвинили РФ, что ее агенты вербовали высокопоставленных военных, которые выдавали ей секреты НАТО.

При этом в Болгарии многие недовольны ее сотрудничеством с НАТО. Они предлагают выйти из Североатлантического альянса и заключить союз с Россией.