Внеплановые военные учения заблокировали работу украинских портов

Внеплановые военные учения заблокировали работу украинских портов
Фото: MOD Russia /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
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В регион направляются российские военные катера

Крупнейшие порты Украины были вынуждены 8 апреля остановить работу из-за учений Военно-морского флота Незалежной в Черном море. Информация об этом распространила Администрация морских портов Украины.

"В портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный, Николаев ограничена лоцманская проводка из-за военных учений ВМС ВСУ",

– говорится в сообщении АМПУ. Кроме того, прекращено движение судов в Бугско-Днепровско-Лиманском и Херсонском морском каналах.

Как долго продлится эта ситуация, не говорится. Причем ранее про данные учения украинское командование не предупреждало, пишет "Страна".

Зато заранее было известно о маневрах российских военных моряков в регионе. В четверг, 8 апреля, десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии Южного военного округа РФ начали переход из Каспийского в Черное море. По плану у них – зачет по прохождению узких участков, а затем совместные морские учения с силами Черноморского флота, передает "Интерфакс".

При этом 6 апреля Министерство обороны Незалежной объявило военные сборы в южных районах страны, в том числе у границы с Крымом, а в начале месяца ВСУ провели практические тренировки по минированию побережья Черного и Азовского морей.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Гость194236
резиновые лодки незалежной )
А где в статье информация от самого мощного флота Европы, сколько резиновых лодок подаренных хозяевами-пендосами, удалось накачать хохлоПЕР ДИЛЬными газами, для повышения плавучести?! Тема в статье не РАСКРЫТА!!!
Гость196607
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Гость194236
ну, кастрюлька, ты можешь пытаться обмануть весь мир, а себя зачем обманываешь?
дбл блд ))
рожденный имбецилом помрет олигофреном
делов то...на одну гривну
Гость188773
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Гость196607
резиновые кондомы, набитые рогулями, болтаются по акватории одесского лимана и мешают судоходству :))
Их как мишени используют, все равно их никому не жалко, расходный материал.
Гость194236
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Гость186187
резиновые катера черноморского флота. которые ссуться от одного запаха дональда кука
ну, кастрюлька, ты можешь пытаться обмануть весь мир, а себя зачем обманываешь?
дбл блд ))
Гость186187
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Гость194236
резиновые лодки незалежной )
резиновые катера черноморского флота. которые ссуться от одного запаха дональда кука
Гость196607
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резиновые кондомы, набитые рогулями, болтаются по акватории одесского лимана и мешают судоходству :))
Гость194236
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резиновые лодки незалежной )
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