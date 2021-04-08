Внеплановые военные учения заблокировали работу украинских портов

В регион направляются российские военные катера

Крупнейшие порты Украины были вынуждены 8 апреля остановить работу из-за учений Военно-морского флота Незалежной в Черном море. Информация об этом распространила Администрация морских портов Украины.

"В портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный, Николаев ограничена лоцманская проводка из-за военных учений ВМС ВСУ",

– говорится в сообщении АМПУ. Кроме того, прекращено движение судов в Бугско-Днепровско-Лиманском и Херсонском морском каналах.

Как долго продлится эта ситуация, не говорится. Причем ранее про данные учения украинское командование не предупреждало, пишет "Страна".

Зато заранее было известно о маневрах российских военных моряков в регионе. В четверг, 8 апреля, десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии Южного военного округа РФ начали переход из Каспийского в Черное море. По плану у них – зачет по прохождению узких участков, а затем совместные морские учения с силами Черноморского флота, передает "Интерфакс".

При этом 6 апреля Министерство обороны Незалежной объявило военные сборы в южных районах страны, в том числе у границы с Крымом, а в начале месяца ВСУ провели практические тренировки по минированию побережья Черного и Азовского морей.