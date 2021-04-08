Британцы испугались остаться без интернета из-за "тайных" подлодок Путина

Британцы испугались остаться без интернета из-за "тайных" подлодок Путина
Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Жителям Соединенного Королевства рассказали о секретной миссии особого подразделения Кремля на дне Атлантики

"Скрытый" флот президента РФ Владимира Путина, состоящий из субмарин, предназначенных для взлома жизненно важных подводных интернет-кабелей, может нанести вред Британии и погрузить страну в хаос. Россия открывает новый арктический фронт. Очередную страшилку выпустило издание The Sun.

Английский таблоид сообщает, что судами управляет секретное подразделение российских вооруженных сил, которое напрямую подчиняется Путину. Его миссия – "нанести катастрофический удар Западу".

Подлодки находятся под огромным подводным судном-"базой" и построены для того, чтобы скрываться на дне океана, пишет автор. Затем они используют роботизированные руки, чтобы "перерезать ключевые кабели", которые помогают мировой экономике справиться с последствиями кризиса.

Подобные действия Москвы могут стать ключевым элементом любого конфликта между двумя сторонами, предупреждает соотечественников таблоид.

По данным издания, морские кабели являются проводниками 97% интернет-трафика, от которых зависят ежедневные финансовые транзакции на сумму $10 трлн.

"Обрыв сети в Атлантике может вызвать хаос в Британии" и привести к катастрофическим последствиям – Туманный Альбион останется без интернета, будет отрезан от всего остального мира, будут парализованы финансовые операции, а также нарушена оперативная коммуникация с военными, находящимися за рубежом.

Также под угрозой окажутся и США, поскольку Вашингтон полагается на кабели для передачи информации своим союзникам по НАТО. Согласно статье, американцы, кроме их обрыва, опасаются, что Россия сможет подключиться к кабелям "для кражи информации".

Эксперт по обороне Роб Кларк заявил таблоиду, что "угроза вполне реальна" со стороны секретных российских подлодок. А некий американский подводник даже рассказал The Sun, что он лично видел, как "русские тренировались поднимать тросы на учениях, чтобы перерезать их во время любого столкновения с Западом".

Ранее в марте впервые в истории ВМФ России одновременно всплыли из-подо льдов Арктики сразу три атомных ракетоносца.  Отечественные субмарины пробили ледовый пласт толщиной полтора метра в районе радиусом 300 м. Всплытие происходило в рамках учений "Умка-2021".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость185095
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Британия не ccы. майдауновская cpaka прикроет.
Гость195360
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Остапа понесло))))
Гость195360
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А Крым нужен украинцам, чтобы сбить станцию. Там самая удачная точка для стрельбы "молотами" (новое супер оружие) из резиновой подводной лодки. Вполне можно дострелить, если салом ствол смазать. Но русские отчаянно сопротивляются и не пускают свидомых на полигон стрельбы.
Гость195360
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А еще она шпионит за Америкой, незаконно ее фотографируя и проникая в сеть.
Именно оттуда был избран Трамп, но в последнее время (благодаря спецоперации ЦРУ по сдвигу Луны в сторону) возникли помехи, поэтому победил Байден на самых честных выборах по почте. Кстати, почта пока вне контроля русских, как и почтовые голуби, поэтому это были честные <цензура>... выборы.
Гость195360
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А еще есть секретная станция "Мир". Она не была затоплена (это мультик Путина), ее просто подняли выше на орбите и спрятали за Луной (поэтому не видно с земли).
Она подчиняется лично Путину, в его подземный бункер проложен секретный кабель для связи. Эта станция собирает в космосе астероиды и планируется их сброс на Америку, Британию и НАТО. Так можно атаковать врага безнаказанно, поскольку никто не сможет обвинить русских.
Некая американская трансгендерная лесбиянка-астронавт сама видела, как русские через дырку в обшивке МКС общаются с этой станцией.
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