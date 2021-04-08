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"Скрытый" флот президента РФ Владимира Путина, состоящий из субмарин, предназначенных для взлома жизненно важных подводных интернет-кабелей, может нанести вред Британии и погрузить страну в хаос. Россия открывает новый арктический фронт. Очередную страшилку выпустило издание The Sun.
Английский таблоид сообщает, что судами управляет секретное подразделение российских вооруженных сил, которое напрямую подчиняется Путину. Его миссия – "нанести катастрофический удар Западу".
Подлодки находятся под огромным подводным судном-"базой" и построены для того, чтобы скрываться на дне океана, пишет автор. Затем они используют роботизированные руки, чтобы "перерезать ключевые кабели", которые помогают мировой экономике справиться с последствиями кризиса.
Подобные действия Москвы могут стать ключевым элементом любого конфликта между двумя сторонами, предупреждает соотечественников таблоид.
По данным издания, морские кабели являются проводниками 97% интернет-трафика, от которых зависят ежедневные финансовые транзакции на сумму $10 трлн.
"Обрыв сети в Атлантике может вызвать хаос в Британии" и привести к катастрофическим последствиям – Туманный Альбион останется без интернета, будет отрезан от всего остального мира, будут парализованы финансовые операции, а также нарушена оперативная коммуникация с военными, находящимися за рубежом.
Также под угрозой окажутся и США, поскольку Вашингтон полагается на кабели для передачи информации своим союзникам по НАТО. Согласно статье, американцы, кроме их обрыва, опасаются, что Россия сможет подключиться к кабелям "для кражи информации".
Эксперт по обороне Роб Кларк заявил таблоиду, что "угроза вполне реальна" со стороны секретных российских подлодок. А некий американский подводник даже рассказал The Sun, что он лично видел, как "русские тренировались поднимать тросы на учениях, чтобы перерезать их во время любого столкновения с Западом".
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