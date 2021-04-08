Жителям Соединенного Королевства рассказали о секретной миссии особого подразделения Кремля на дне Атлантики

"Скрытый" флот президента РФ Владимира Путина, состоящий из субмарин, предназначенных для взлома жизненно важных подводных интернет-кабелей, может нанести вред Британии и погрузить страну в хаос. Россия открывает новый арктический фронт. Очередную страшилку выпустило издание The Sun.

Английский таблоид сообщает, что судами управляет секретное подразделение российских вооруженных сил, которое напрямую подчиняется Путину. Его миссия – "нанести катастрофический удар Западу".

Подлодки находятся под огромным подводным судном-"базой" и построены для того, чтобы скрываться на дне океана, пишет автор. Затем они используют роботизированные руки, чтобы "перерезать ключевые кабели", которые помогают мировой экономике справиться с последствиями кризиса.

Подобные действия Москвы могут стать ключевым элементом любого конфликта между двумя сторонами, предупреждает соотечественников таблоид.

По данным издания, морские кабели являются проводниками 97% интернет-трафика, от которых зависят ежедневные финансовые транзакции на сумму $10 трлн.

"Обрыв сети в Атлантике может вызвать хаос в Британии" и привести к катастрофическим последствиям – Туманный Альбион останется без интернета, будет отрезан от всего остального мира, будут парализованы финансовые операции, а также нарушена оперативная коммуникация с военными, находящимися за рубежом.

Также под угрозой окажутся и США, поскольку Вашингтон полагается на кабели для передачи информации своим союзникам по НАТО. Согласно статье, американцы, кроме их обрыва, опасаются, что Россия сможет подключиться к кабелям "для кражи информации".

Эксперт по обороне Роб Кларк заявил таблоиду, что "угроза вполне реальна" со стороны секретных российских подлодок. А некий американский подводник даже рассказал The Sun, что он лично видел, как "русские тренировались поднимать тросы на учениях, чтобы перерезать их во время любого столкновения с Западом".

Ранее в марте впервые в истории ВМФ России одновременно всплыли из-подо льдов Арктики сразу три атомных ракетоносца. Отечественные субмарины пробили ледовый пласт толщиной полтора метра в районе радиусом 300 м. Всплытие происходило в рамках учений "Умка-2021".

