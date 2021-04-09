В США спрогнозировали исход воздушного столкновения между Россией и Украиной

В США спрогнозировали исход воздушного столкновения между Россией и Украиной
МиГ-29. Фото: Nina Liashonok/www.globallookpress.com
Киев не спасает даже помощь от американских партнеров, уверены эксперты

Украинские ВВС находятся в сильнейшем упадке – со времен распада Советского Союза Киев не приобрел ни одного нового пилотируемого самолета. Самые востребованные суда украинские власти продали, часть же утилизировали или сдали на хранение. Самым пожилым экземплярам перевалило за 50 лет.

При этом в ВВС заявляли, что для выполнения текущих задач действующий авиапарк вполне пригоден. Однако большинство военных самолетов Незалежной, отметил представитель воздушных сил Украины, уже старше своих пилотов.

По словам научного сотрудника Исследовательского института внешней политики Стивена Бланка, Киев может решить проблему, закупив у Соединенных Штатов F-15, радиолокационные E-2 и заправщики KC-135. Более того, Вашингтон, вероятнее всего, отдал бы Украине истребители бесплатно – в Аризоне они стоят без дела. Дороговизна может коснуться лишь перевозки.

Однако переоснащение чревато серьезными трудностями в виде переподготовки всего летного состава и перестраивания системы поддержки судов, а также доведения самолетов до современного уровня. Годовой бюджет украинских ВВС составляет 300 млн долларов.

"Это пятая часть одного процента расходов ВВС США", – пишет Forbes.

Тем не менее, пишет обозреватель, даже 125 современнейших истребителей не помогли бы Украине продержаться в полномасштабном военном конфликте с РФ, которая, утверждает журналист Дэвид Акс, имеет в распоряжении порядка 500 боевых самолетов в пределах досягаемости Незалежной.

Более того, российские ПВО спокойно нейтрализуют украинскую авиацию еще на взлете. Поэтому переоснащение уже устаревшими F-15 не имеет для Незалежной никакого смысла.

Ранее советник главы МВД Украины Валерий Поцелуйко заявил, что Киев выработал стратегию  по "деоккупации" Донбасса.

Егор МАЛКОВ

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гость
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если бандерлоги с провокационных обстрелов ДОНБАСА перейдут по указке янки к войне,то стороне ПРИНУЖДАЮЩЕЙ К МИРУ укропабандеровцов---задача НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ нео SA и SS укров,то есть добрабатов типа азов;айдар;куев 1 и 2 и т.д.,одновременно также обученных янки карателей вдв и морпехов!Пехотные бригады (простые) укров держать на мушке и случае оказание стрельбы по городам населения "оформлять",надеятся что эти с мозгами и своё население не будут отстреливать а сдадутся за МИР!?
крым наш
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Гость189982
Дядька, ну вот нафига ты хохлам это все рассказываешь то? Прикупили бы хлама у пендосов, втюхали остатки бабла на переоснащение и переобучение, глядишь быстрее бы это недоразумение исчезло со всех карт
таки купят!
тимоха
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Только боевой гопак!
Гость189982
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Дядька, ну вот нафига ты хохлам это все рассказываешь то? Прикупили бы хлама у пендосов, втюхали остатки бабла на переоснащение и переобучение, глядишь быстрее бы это недоразумение исчезло со всех карт
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