Киев не спасает даже помощь от американских партнеров, уверены эксперты

Украинские ВВС находятся в сильнейшем упадке – со времен распада Советского Союза Киев не приобрел ни одного нового пилотируемого самолета. Самые востребованные суда украинские власти продали, часть же утилизировали или сдали на хранение. Самым пожилым экземплярам перевалило за 50 лет.

При этом в ВВС заявляли, что для выполнения текущих задач действующий авиапарк вполне пригоден. Однако большинство военных самолетов Незалежной, отметил представитель воздушных сил Украины, уже старше своих пилотов.

По словам научного сотрудника Исследовательского института внешней политики Стивена Бланка, Киев может решить проблему, закупив у Соединенных Штатов F-15, радиолокационные E-2 и заправщики KC-135. Более того, Вашингтон, вероятнее всего, отдал бы Украине истребители бесплатно – в Аризоне они стоят без дела. Дороговизна может коснуться лишь перевозки.

Однако переоснащение чревато серьезными трудностями в виде переподготовки всего летного состава и перестраивания системы поддержки судов, а также доведения самолетов до современного уровня. Годовой бюджет украинских ВВС составляет 300 млн долларов.

"Это пятая часть одного процента расходов ВВС США", – пишет Forbes.



Тем не менее, пишет обозреватель, даже 125 современнейших истребителей не помогли бы Украине продержаться в полномасштабном военном конфликте с РФ, которая, утверждает журналист Дэвид Акс, имеет в распоряжении порядка 500 боевых самолетов в пределах досягаемости Незалежной.

Более того, российские ПВО спокойно нейтрализуют украинскую авиацию еще на взлете. Поэтому переоснащение уже устаревшими F-15 не имеет для Незалежной никакого смысла.

Ранее советник главы МВД Украины Валерий Поцелуйко заявил, что Киев выработал стратегию по "деоккупации" Донбасса.