Появление ВМС США не станет для Москвы чем-то новым

Возможное появление военного флота Соединенных Штатов не грозит никакими последствиями: подобные "заплывы" уже стали регулярным явлением за последние семь лет. Повторные действия со стороны США не станут чем-то из ряда вон выходящим, заявил глава Центра военно-политических исследований США и Канады РАН Владимир Батюк. При этом, отметил аналитик, российская сторона внимательно изучит боевое оснащение американских судов.

Ранее СМИ заявили, что Штаты намерены направить свой флот в Черное море на фоне "роста активности России" у украинских границ. За двухнедельный срок Вашингтон должен уведомить о своих намерениях по отправке судов. Пока что о конкретном решении Белого дома известно мало.

Батюк заявил, комментируя информацию, что в целом российско-американские отношения и так приближаются к нулю. Очередной заход флота США в Черное море не станет чем-то новым, и никакой опасности он не несет. Многое зависит от самого "корабельного ордера", с которым американские корабли появятся в черноморской акватории, оснащения судов и поставленных перед ними задач.

Специалист также напомнил, что НАТО имеет право на отправку своих кораблей в Черное море в соответствии с международно-морскими нормами, которые регламентируются конвенцией Монтре. Документ устанавливает трехнедельный срок для нахождения судов непричерноморских стран в акватории. После этого иностранный флот должен покинуть регион.



Батюк также отметил, что американские корабли постоянно отслеживаются военной разведкой РФ, а также российскими ВМС и ВВС, передает РИА "Новости".

Накануне главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак выразил обеспокоенность из-за наращивания военного флота РФ в Черном море. В эфире "Права на власть" украинский военнослужащий заявил, что разведка Незалежной проверяет данные о переброске российского флота из Каспия для военных учений.