По тревоге: в Арктике подняли подразделения российских ПВО

По тревоге: в Арктике подняли подразделения российских ПВО
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Генштаб СФ оценил боеготовность частей

Российские подразделения ПВО, входящие в состав Северного флота, подняты по тревоге. Таким образом командование решило провести проверку боевой готовности личного состава по итогам зимних учений. Об этом сегодня, 9 апреля, заявили в пресс-службе Министерства обороны.

Согласно приведенным данным, в мероприятии приняли участие, помимо нескольких тысяч личного состава, порядка 1,5 тысячи единиц боевой техники, включая зенитно-ракетные системы С-300 и С-400. Средства ПРО обеспечивают защиту российских госграниц в Арктике, заявили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в проверке боеготовности задействовали полк, входящий в состав ПВО Северного флота.

В ходе проверки боевые расчеты ЗРК смогли обеспечить защиту объектов критической важности от нападения вражеских ВВС. Ракетчики провели пуски, отразив как одиночные, так и групповые и массированные атаки противника с воздуха, отмечается на официальном сайте Министерства обороны.

Как пояснили в пресс-службе, ракетные соединения отработали боеготовность, выполнив практику по ПВО баз из состава Северного флота. В ходе проверки командование также оценило состояние личного состава и его знания должностного устава с требованиями по эксплуатации техники и вооружения.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, выступая на коллегии ведомства, что неприкосновенность государственных границ России на Дальнем Востоке обеспечивается системами С-400, перехватчиками МиГ-31БМ и высокомобильными системами С-300В4, размещение которых на территории Курильских островов вызвало сильнейшее негодование со стороны Японии.

Егор МАЛКОВ

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Надо на бандерлогах тренироваться, что в пустую то гонять.
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