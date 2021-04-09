Пострадали три человека

Военный грузовик, который перевозил три ракеты для противовоздушного комплекса "Панцирь-С1", попал в транспортное происшествие во время движения по Белградской кольцевой дороге. Об этом стало известно сегодня, 9 апреля.

Как пишут СМИ, автомобиль съехал с дороги, из-за чего один из снарядов вывалился. Пострадали трое военнослужащих.

По информации сербского портала Mondo, грузовик вез снаряды на военный полигон "Пасулянске ливаде". После этого движение по трассе временно приостановили. Позднее ракеты перенаправили по прежнему маршруту.



