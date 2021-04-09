США отправили в Черное море военные корабли

В регионе проходят военно-морские маневры РФ и Украины

Два корабля Военно-морского флота США направляются в Черное море. Об этом стало известно из турецких источников.

О готовящемся проходе военных кораблей через пролив Босфор Вашингтон уведомил Анкару. Он обязан был сделать это предупреждение в соответствии конвенцией Монтрё. По данным турецкого телеканала NTV, корабли достигнут Черного моря на следующей неделе.

В МИД Турции подтвердили, что получили сообщение американской стороны в установленные сроки, и уточнили, что корабли ВМС США пробудут в акватории Черного моря до 4 мая. Их прибытие запланировано на 14-15 апреля.

Турецкое издание отмечает, что Пентагон отправил военные силы в черноморский регион в то время, как обострился вооруженный конфликт в Донбассе и ухудшились отношения между Россией и Украиной.

О том, что Соединенные Штаты могут направить корабли к российским берегам, уже ходили предположения. Эксперты отмечают, что в последние годы США стали частым гостем в отдаленной от дома акватории. Данный "заплыв" вряд ли будет иметь какое-то весомое значение, поскольку отношения Москвы и США и так близки к нулевой отметке.

Напомним, что в регионе сейчас и Украина, и Россия проводят военно-морские учения, причем маневры Незалежной не были запланированы заранее.