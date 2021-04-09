Американские ВВС увлеклись именами-сиквелами также, как голливудскими фильмами

Новый истребитель Пентагона F-15EX будет официально называться "Eagle II", т.е. носить печальное и неинтересное название, которое упускает возможность вдохновить молодое поколение пилотов. Об этом сокрушается американский обозреватель Кайл Мизоками в журнале Popular Mechanics.

Автор отмечает, что сейчас уже половина парка истребителей ВВС США, включая F-35 Lightning II, состоит из "самолетов-сиквелов". И такая тенденция сохранится как минимум до 2050-х годов.

В настоящее время военно-воздушные силы Пентагона эксплуатируют шесть моделей истребителей – F-16 Fighting Falcon, F-15C Eagle, F-35 Lightning II, F-15 Strike Eagle, F-22 Raptor и F-15 Eagle II, - две из которых имеют названия-сиквелы", что стало данью боевым самолетам времен Второй Мировой войны.

Хотя в обоих случаях можно было дать истребителям более захватывающие и вдохновляющие имена, такие как "Боевой сокол", "Вуду", "Фантом", "Падающая звезда" или "Кинжал".



"Сиквелы, особенно фильмы, имеют репутацию посредственности, и Пентагон никогда этого не понимал", указывает автор статьи.

По его мнению, с новым именем F-15EX Advanced Eagle, получившийся "действительно впечатляющим", упускает "возможность вдохновить новое поколение пилотов".

Да, "белоголовый орлан" – национальная птица, но включение слова "лысый" в название истребителя – не очень хорошее сочетание. "Чудо-орел", между тем, звучит как марка майонеза из орлиных яиц. ВВС уже использовали "Беркут" в 2010-х годах для модернизации F-15C. А "Орел-гарпия" – устрашающая птица, хотя родом из Центральной и Южной Америки, говорится в статье.

Журналист предложил назвать истребитель, например, F-15EX Super Eagle, назвав это отличной альтернативой Eagle II. Он напомнил, что "Super" также используется в словах Супермен, Суперкубок и Супер Буррито. "Это просто, легко, понятно и имеет множество положительных связей в массовой культуре", резюмировал автор.