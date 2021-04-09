Российский "Панцирь" перевернулся в Сербии

Российский "Панцирь" перевернулся в Сербии
Панцирь-С1. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сильных повреждений удалось избежать

На просторах сербского государства произошел неприятный инцидент с российским "Панцирем-С1". Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс потерял равновесие и "прилег отдохнуть" по середине проезжей части.

Мощная российская боевая машина перегородила две полосы. В каком именно районе Сербии произошел автомобильный коллапс, не уточняется. Впрочем, назвать аварию серьезной нельзя. Судя по фотографии, которая стремительно распространилась по социальным сетям, больше всего пострадало лобовое стекло военной техники.

Так что, если серьезных внутренних повреждений в ракетно-пушечном комплексе нет, вскоре военная машина встанет в строй и сможет вернуться к выполнению своего боевого долга. Вместе с тем, пока нет точных сведений о причинах произошедшего. Также не сообщается, есть ли пострадавшие в аварии с российским "Панцирем".

Как отмечает издание "Русское оружие", в распоряжении сербской армии находятся шесть таких ракетных комплексов.

Примечательно, что недавно также стало известно об аварии с грузовиком, который перевозил несколько ракет для "Панциря-С1". Инцидент также произошел в Сербии, во время движения по Белградской кольцевой дороге. В результате происшествия пострадали три человека.

Ольга ФЕДОРОВА

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Дай дураку стеклянный <цензура>, и <цензура> разобьет и руки порежет.
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