Некоторых силовиков ВСУ не радует перспектива возобновления полномасштабных боев в шахтерском регионе

Украинские военные массово бегут из зоны военного конфликта в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР в пятницу, 9 апреля.

По данным силовиков республики, только за прошедшие две недели расположения частей ВСУ покинули 244 военнослужащих.

"Наибольшее количество в 36-й бригаде морской пехоты, занимающей позиции на Мариупольском направлении. Там сбежало 44 морпеха", – цитирует РИА "Новости" релиз НМ ДНР.

Причиной массового дезертирства украинских военных может быть обострение ситуации на линии соприкосновения, а также возросшая опасность возобновления крупномасштабных боев в Донбассе, полагают в ведомстве.

Отмечается, что почти пятая часть сбежавших – офицеры ВСУ, некоторые из них являются командирами взводов.

Также пресс-служба сообщила, что за период с 2 по 9 апреля небоевые потери украинской армии составили девять человек, боевые – три.

За последние пару недель ситуация в регионе накалилась из-за провокационных заявлений со стороны киевского режима, в том числе по поводу перемещения войск ВС РФ на собственной территории. Т.е. сначала украинские СМИ и руководители разных уровней пугали население страны, что вот-вот Москва нападет на соборную, а потом удивились активности российской армии.

В результате вчера и сегодня Берлин и Москва обмениваются репликами на соответствующую тематику. Также главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак объявил, что Киев не планирует силовым путем "возвращать" Донбасс. Информацию о готовящемся наступлении украинских военных на ЛНР и ДНР он назвал российскими выдумками.

