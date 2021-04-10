Военный потенциал Незалежной оценили в России

Эксперт предположил, какую технику и в каком количестве может задействовать Киев в случае войны с ДНР.

Заместитель главы Российской Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что в распоряжении украинских военных к этому моменту есть больше 500 танков, которые готовы к боевым действиям. Большую часть техники составляют Т-64 и Т-72. Их, вероятно, около пяти сотен. Кроме того, имеется "некоторое количество новейших украинской разработки на базе того же Т-64", считает Сивков. Об этом пишет "Военно-промышленный курьер".

При войне с ДНР военные Незалежной могут использовать в районе 300 танков. Оставшиеся перебросят на территорию ЛНР.

Оценил эксперт и число украинских воинов, которые будут задействованы в вероятных военных действиях. В целом их – около 90 тысяч. В ДНР отправят большую часть – до 60 тысяч. Оставшиеся отправятся в ЛНР, заключил Сивков.

Ранее в России сделали серьезное заявление по Донбассу. Наша страна, если ее вынудят, может встать на защиту прав жителей непризнанных народных республик. И это, вероятно, станет началом конца для Незалежной. Об этом на днях, комментируя ситуацию на Донбассе, говорил Дмитрий Козак.