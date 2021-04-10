У украинцев насчитали более 500 готовых к войне танков

У украинцев насчитали более 500 готовых к войне танков
Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Военный потенциал Незалежной оценили в России

Эксперт предположил, какую технику и в каком количестве может задействовать Киев в случае войны с ДНР.

Заместитель главы Российской Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что в распоряжении украинских военных к этому моменту есть больше 500 танков, которые готовы к боевым действиям. Большую часть техники составляют Т-64 и Т-72. Их, вероятно, около пяти сотен. Кроме того, имеется "некоторое количество новейших украинской разработки на базе того же Т-64", считает Сивков. Об этом пишет "Военно-промышленный курьер".

При войне с ДНР военные Незалежной могут использовать в районе 300 танков. Оставшиеся перебросят на территорию ЛНР.

Оценил эксперт и число украинских воинов, которые будут задействованы в вероятных военных действиях. В целом их – около 90 тысяч. В ДНР отправят большую часть – до 60 тысяч. Оставшиеся отправятся в ЛНР, заключил Сивков.

Ранее в России сделали серьезное заявление по Донбассу. Наша страна, если ее вынудят, может встать на защиту прав жителей непризнанных народных республик. И это, вероятно, станет началом конца для Незалежной. Об этом на днях, комментируя ситуацию на Донбассе, говорил Дмитрий Козак.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость186520
Пожаловаться Ответить
20 из которых на ходу...
1
новости партнеров

Всего двумя словами: Госдеп объяснил выпад Байдена в сторону Путина

В ведомстве полагают, что это продуманный план американского президента

Скончался супруг королевы Великобритании

Принц перенес заболевание коронавирусом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей