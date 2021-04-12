Анкара отметила достижения Москвы в создании танков-роботов

Слова Сергея Шойгу о танках-роботах вызвали напряжение в Турции. Там переполошились из-за возможной "угрозы", но не для себя.

В Анкаре отметили, что Москва достигла многого в создании новой военной техники. Однако забеспокоились, как бы это не нанесло вреда Украине.

Россия далеко шагнула в производстве боевых роботов. При этом изображение новых танков-роботов, было обнародовано в тот момент, когда в Донбассе, "как никогда раньше", обострился конфликт, поделились мнением турецкие журналисты.

По их словам, РФ отправила на границу с Незалежной 100 тысяч солдат и системы противоракетной обороны. В том же направлении ушли тысячи танков и роботизированные бронемашины.

США предупредили, что агрессивная политика России в Донбассе будет иметь последствия. Однако новые изображения военной техники напугали мир, сообщили в Турции.

"Готовые к бою" бронированные машины видели движущимися по грязной дороге. Это замечено в Батайске Ростовской области, указали в Анкаре.

Тем временем стало известно о приземлении в Киеве самолета С130 ВВС США. На его борту находились неизвестное оборудование и люди, констатирует газета Milliyet.