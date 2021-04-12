Воздушное судно прилетело из Латвии

Похоже, что США продолжают снабжать Украину современной военной техникой. Так, в Киев из Риги прибыл военно-транспортный самолет C-130 американских ВВС.

При этом характер груза, который находился на борту, неизвестен, уточняет телеграм-канал "Военный обозреватель". Прибыл самолет из Риги в 15:24 по московскому времени.

Напомним, что ранее власти Незалежной открестились от силового сценария разрешения конфликта на Донбассе. Президент Украины подчеркнул намерение урегулировать ситуацию дипломатическими способами, в том числе и переговорами в нормандском формате.