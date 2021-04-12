Ответ российским "Калибрам": флот США готовится использовать лазер

Ответ российским "Калибрам": флот США готовится использовать лазер
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Новое оружие примут шесть эсминцев до конца текущего года

Военно-морской флот Соединенных Штатов расширяет развертывание нового лазерного оружия. Речь идет о системах High Energy Laser и Integrated Optical-dazzler and Surveillance (HELIOS) .

Согласно приведенным данным, к концу текущего года на шесть эсминцев установят новую систему. После этого вооружение появится на еще двух кораблях, несущих управляемые ракеты класса Arleigh Burke.

В настоящее время военный флот США располагает лазерной системой ODIN, которая не уничтожает противника, а лишь ослепляет и разрушает его противокорабельные средства.

"Лазер предназначен для срабатывания электрооптических датчиков, таких как цифровые видеокамеры и инфракрасные камеры, на борту дронов, не позволяя дистанционным операторам управлять ими и использовать камеры для сбора разведданных", – пишет обозреватель Кайл Мизогами в своей статье на Popular Mechanics.

С другой же стороны, продолжил автор, HELIOS является гораздо более мощным лазером, способным нейтрализовать систему ODIN, и в американских ВМФ надеются, что речь идет о достаточно мощном средстве для уничтожения приближающихся крылатых ракет. Специалисты уверены, что новая система сможет эффективно сбивать российские ракеты "Калибр" с китайскими YJ-18.

"HELIOS мог сфокусироваться на приближающейся крылатой ракете и зажечь ее с помощью сильного жара лазера на боеголовке, сенсоре или управляющих поверхностях", – добавил Мизогами.

Ранее американский обозреватель Кристофер Руди заявил, что обеспокоенность Североатлантического альянса в отношении морского потенциала России сводится в основном к огромным возможностям российских субмарин, которые в сравнении с подлодками США способны наносить удары с большего расстояния, обладая при этом огромными параметрами скорости и шумоподавления.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость201069
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россия переиграет нас. они пригласят попа и он будет кадилом наши лазеры отражать
Гость188679
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Должны появиться укродебилы и сказать: пипец России, сматрите какую мы вундерфафлю сделали для пендосов, без нас они ваще никак не смогли бы
Гость201069
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пиндосские мультфильмы. лазер есть только у нас (с) россия
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