Все закончится быстро: Байдена предостерегли от военных действий против России

Все закончится быстро: Байдена предостерегли от военных действий против России
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Армия РФ многочисленнее и тренированнее, считает военный специалист

Соединенным Штатам грозят серьезные проблемы в случае противостояния с Россией. Громогласные высказывания Джо Байдена в отношении дел, происходящих за тысячи миль от Америки, не стоят ни единой капли крови одного гражданина США, заявил отставной полковник Дуглас Макрегор.

В настоящее время, пишет специалист, на территории востока Украины обе стороны несут потери, сохраняя боевой дух. И ополчение, и ВСУ демонстрируют "патриотизм и укоренившуюся дисциплину". Однако в случае столкновения Штатов с Россией в украинском конфликте победа будет за последней из-за тренированности и большей численности личного состава, считает эксперт.

Не исключено, полагает Макгрегор, что Минобороны сосредоточит свои силы на "поглощении" востока Незалежной у Днепра. Наземные и воздушные силы Североатлантического альянса в Европе слишком слабы даже при поддержке вооруженных бригад.

"Ни одна из стран НАТО не может противостоять БМ-30 "Смерч". Хватит нескольких минут залпа из пяти систем для опустошения территории размером с нью-йоркский Центральный парк. Поэтому вмешательство сил НАТО и США должно быть воздушным. Эффективность российских ПВО неизвестна, однако недооценивать их не стоит. В Пентагоне не зря беспокоятся за судьбу F-22, F-35, и B-2 в случае применения C-500", – пишет Макгрегор на The American Conservative.

При этом, выразил уверенность обозреватель, стоит помнить о внутренних противоречиях, раздирающих Америку. В 2020 году Штаты отлично продемонстрировали отсутствие социальной сплоченности. Если же вспомнить взрыв нелегальной миграции и наркотрафика на юге, то конфликт в Восточной Европе обнажит не только уязвимость американской армии, но и ее хрупкость.

Ранее сообщалось, что американские ВМС готовятся к использованию лазера против российских крылатых ракет.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

МЫКОЛА ГОЛОЖОПОРОТЬКО
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<цензура> УКРОПИТЕКОВ В ПРЕССАНАЛИЗАТОР
МЫКОЛА ГОЛОЖОПОРОТЬКО
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УКРОПИТЕКИ? АНАСЗА ШО?
МЫКОЛА ГОЛОЖОПОРОТЬКО
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ЭТО КТО С РОССИЕЙ ВОЕВАТЬ СОБРАЛСЯ? ПЕНДОССОСЫ??? ИЛИ ПОНДПЕНДОСЕИКИ СКАКУАСЫ??
Гость украинцы могут с пать спокойно яйценюк им дпя защиты такой забор построил или его по огородам растащили
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очень америкосов раздражает они угрожают а а Путин не боится
%рен90%0лен
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сегодня же в сортире рябого(байден) замочу,прям в ноутбук залезу,и в репу настучу !!!! страна <цензура> умеет воевать с беззащитными,если могут ответить то как правило вводят санкции
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