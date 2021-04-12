12 апреля 1951-го Штатам "посчастливилось" столкнуться в небе над своим идеологическим противником

Ровно 70 лет назад, в 1951 году, над корейским небом встретились летчики СССР и США. Американцы принялись атаковать советских асов с помощью своих B-29 Superfortress. Однако в тот день они были разбиты – за считанное время.

Еще за год до этого летчики прибыли из СССР в Корею в качестве добровольцев. Перегнали МиГ-15, которые замаскировали под комбайны для сельского хозяйства, сменив опознавательные знаки на местные. Американцы же ощущали себя в тот момент хозяевам воздушного пространства, однако "МиГов" побаивались: даже пообещали крупную сумму тому, кто сможет переправить им отдельный самолет.

После первой "карусели" американцы были опустошены: в первой схватке с советскими асами они потеряли несколько Superfortress. А затем решили дать новый бой на F-86 Sabre, которые были сравнимы с реактивными "МиГами". Воздушные бои для Советов стали проходить тяжелее.

12 апреля 1961 года американцы намеревались нанести удар по городу Сингисю, чтобы уничтожить мост через реку Ялуцзян, выведя на операцию 48 бомбардировщиков с 120 истребителями. Командующий авиационной дивизией Иван Кожедуб пошел на риск, пустив на перехват все "МиГи". Они быстро нагнали противника, сходу вступив в бой.

Ошеломленные американцы не понимали, что происходит. "МиГи" расстреливали их сверху, атакуя сопроводительные суда. За пару минут сгорело несколько B-29. Уцелевшая часть ретировалась к морю.

Вся операция заняла примерно 20 минут. Советские летчики смогли сбить десять тяжелых B-29, серьезно повредив 15 бомбардировщиков. Спасшиеся на парашюте американцы оказались в плену – более 100 человек. С таким позором командование американских ВВС не сталкивалось еще со времен войны. В Штатах объявили недельный траур, а налеты в этом районе были прекращены на три месяца, пишет РИА "Новости".

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