При помощи НАТО: на Украине описали сценарий войны с Россией

При помощи НАТО: на Украине описали сценарий войны с Россией
Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Украинский журналист "выдал" закрытую информацию

Российская армия на данный момент не имеет многократного превосходства перед украинской – в случае наступления России они смогут долго удерживать оборону при условии предоставления "гарантий безопасности НАТО в воздухе". Об этом на своей странице в "Фэйсбуке" пишет украинский журналист Юрий Бутусов, приводя якобы разведывательные данные о состоянии войск России на текущий момент.

Он пишет, что сейчас на границе с Украиной находятся мотострелковые дивизии ЮВО и ЗВО, перебрасывается 74-я мотострелковая бригада ЦВО. В Крыму, по его словам, размещены еще одна мотострелковая бригада, морская пехота и десантники. 

"Эти силы являются серьезной угрозой, однако недостаточны для проведения глубокой наступательной операции", – заявляет Бутусов. 

Он заявляет, что в последнее время Россия сменила тактику, убедившись, что количественное превосходство требует больших затрат времени по развертыванию и мобилизации. Поэтому руководство сделало акцент на качественной подготовке сил. 

По его словам, сейчас в распоряжении России 16 дивизий и 44 бригад различной направленности – танковой, мотострелковой, десантно-штурмовой, воздушно-десантной, пулеметно-артиллерийской и морской пехотной, которые были развернуты по всем стратегическим направлениям страны. Также в распоряжении имеется 126 БТГР. При этом в данный момент из-за "неоднородного уровня боеготовности" Россия не сможет их послать к украинским границам.

Как пишет Бутусов, направить необходимые силы против Украины Россия может в течение 2-3 месяцев, однако пока никаких подобных передвижений не замечено. По его словам, это означает, что решение о большой войне еще не принято. 

Главными достоинствами украинской армии в случае столкновения он считает мотивацию боевого состава, наличие большого обученного резерва, поддержку гражданского общества, наличие, "пусть и устаревших, многочисленных систем вооружения", ракеты "Стугна", "Корсар" и "Джавелин", а также урбанизированную местность. 

По его заявлению, Россия сперва нанесет удар в Донецкой и Луганской областях "для повышения безопасности оккупированной зоны", после чего расширит зону оккупации. При этом боевые действия будут кратковременными, чтобы не допустить вмешательства НАТО. И третьим приоритетом для Москвы станет "нанесение больших потерь соединениям ВСУ", а также "психологическое давление" для подрыва морального духа руководства Украины. 

"В целом, считаю, что для такого сценария в данный момент Россия прямо сейчас не готова, поскольку сосредоточение необходимых сил для решения такой задачи близ линии фронта не фиксируется нашей разведкой", – заключил он.

Тимур СОРОКИН

Ответить:

Гость187015
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перевожу: возьмите нас в плен и на прокорм
Гость189982
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Активистка
Михаил Саакашвили будет удовлетворённо наблюдать за Путиным судорожно трясущимися руками запихивающим себе в рот свой галстук с выпученными глазами и Саакашвили будет одобрительно похлопывать Путина по плечу приговаривая: «Жуй, жуй, глотай!», а Путин с набитым ртом будет чавкая и причмокивая мычать нечленораздельно и выдавливать из себя: «Ну, всё не могу больше!»
Мощный приход у тебя, что принимаешь?
Гость187058
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Надо ещё БАНДИТСКИ-ВОРОВСКОЙ власти Путина и его ОПГ крепко подумать, а захотят ли наши солдаты подыхать от своих братьев УКРАИНЦЕВ за <цензура> неполноценного урода кто вот уже 20- лет держится за власть с зубами! Нашим солдатам это война не нужна!? Ущ лучше в тюрьму, зато живыми!
Гость193455
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Какой то сръный журналист делает анализ оперативно тактического расположения вооруженных сил такой страны как Россия, может его министром оборны Украины назначить???
Гость199362
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Активистка мине т ч и ц а, это ты себя представила с Саакой
Гость202229
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Гость202198
Неужто скоты за 7 лет сообразили, что деморализованная, спившая кучка гопников и наркоманов никого не сможет победить? И это эстонцы все еще тормознутые?
Вашу фразу можно истолковать в обе стороны, если что.
Гость202229
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Вот в психиатрии известен подобный синдром, когда женщина, понимая, что изнасилование есть акт противоестественный и негативный во всех смыслах, всё же подсознательно хочет быть изнасилованной. Невероятно, конечно, но случаи подобной девиации полового поведения есть. Так вот вышеуказанный автор - как эта самая женщина. Разумом понимая, что любая война это чудовищно, подсознательно неистово хочет, чтобы Россия всё-таки начала войну. И никакие аргументы тут не помогут, типа того, а <цензура> нам сдалась эта Украина, чтобы ещё и воевать с ней, у нас что, своих-других проблем нет?!
Гость190486
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Хохлы по привычке занялись <цензура>, сами себя успокаивают. Смотрите мозоли на руках не сотрите от усердия, если Российская армия по серьезному за вас возьмется разгром будет сильный и быстрый, бандеры на запад ломанутся табунами штаны на бегу теряя, а там как обычно батраками к польским панам на плантации вот и вся их судьба.
Гость202211
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Активистка
Ура! Наконец-то пришёл черёд президента Путина публично показательно жевать свой галстук с демонстрацией этого пережёвывания по всем российским и зарубежным телеканалам; Путин готовится съесть свой галстук смачно сдабривая его горчицей и кетчупом; Михаил Саакашвили будет удовлетворённо наблюдать за Путиным судорожно трясущимися руками запихивающим себе в рот свой галстук с выпученными глазами и Саакашвили будет одобрительно похлопывать Путина по плечу приговаривая: «Жуй, жуй, глотай!», а Путин с набитым ртом будет чавкая и причмокивая мычать нечленораздельно и выдавливать из себя: «Ну, всё не
Гарный украинский хлопец Саакашвили должен был рассказать укропатриотам про помощь нато. Он то точно знает
Активистка
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Михаил Саакашвили будет удовлетворённо наблюдать за Путиным судорожно трясущимися руками запихивающим себе в рот свой галстук с выпученными глазами и Саакашвили будет одобрительно похлопывать Путина по плечу приговаривая: «Жуй, жуй, глотай!», а Путин с набитым ртом будет чавкая и причмокивая мычать нечленораздельно и выдавливать из себя: «Ну, всё не могу больше!»
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