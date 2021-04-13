Украинский журналист "выдал" закрытую информацию

Российская армия на данный момент не имеет многократного превосходства перед украинской – в случае наступления России они смогут долго удерживать оборону при условии предоставления "гарантий безопасности НАТО в воздухе". Об этом на своей странице в "Фэйсбуке" пишет украинский журналист Юрий Бутусов, приводя якобы разведывательные данные о состоянии войск России на текущий момент.

Он пишет, что сейчас на границе с Украиной находятся мотострелковые дивизии ЮВО и ЗВО, перебрасывается 74-я мотострелковая бригада ЦВО. В Крыму, по его словам, размещены еще одна мотострелковая бригада, морская пехота и десантники.

"Эти силы являются серьезной угрозой, однако недостаточны для проведения глубокой наступательной операции", – заявляет Бутусов.

Он заявляет, что в последнее время Россия сменила тактику, убедившись, что количественное превосходство требует больших затрат времени по развертыванию и мобилизации. Поэтому руководство сделало акцент на качественной подготовке сил.

По его словам, сейчас в распоряжении России 16 дивизий и 44 бригад различной направленности – танковой, мотострелковой, десантно-штурмовой, воздушно-десантной, пулеметно-артиллерийской и морской пехотной, которые были развернуты по всем стратегическим направлениям страны. Также в распоряжении имеется 126 БТГР. При этом в данный момент из-за "неоднородного уровня боеготовности" Россия не сможет их послать к украинским границам.

Как пишет Бутусов, направить необходимые силы против Украины Россия может в течение 2-3 месяцев, однако пока никаких подобных передвижений не замечено. По его словам, это означает, что решение о большой войне еще не принято.



Главными достоинствами украинской армии в случае столкновения он считает мотивацию боевого состава, наличие большого обученного резерва, поддержку гражданского общества, наличие, "пусть и устаревших, многочисленных систем вооружения", ракеты "Стугна", "Корсар" и "Джавелин", а также урбанизированную местность.

По его заявлению, Россия сперва нанесет удар в Донецкой и Луганской областях "для повышения безопасности оккупированной зоны", после чего расширит зону оккупации. При этом боевые действия будут кратковременными, чтобы не допустить вмешательства НАТО. И третьим приоритетом для Москвы станет "нанесение больших потерь соединениям ВСУ", а также "психологическое давление" для подрыва морального духа руководства Украины.

"В целом, считаю, что для такого сценария в данный момент Россия прямо сейчас не готова, поскольку сосредоточение необходимых сил для решения такой задачи близ линии фронта не фиксируется нашей разведкой", – заключил он.