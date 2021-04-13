Украина просит у США ЗРК Patriot для противодействия России

С такой инициативой выступил глава офиса Зеленского

Киев продолжает "держать оборону", заявили в офисе украинского президента, подчеркнув, что делают это не только для себя, но и для западных стран. Теперь Незалежная предложила Вашингтону разместить на ее территории зенитные ракетные комплексы Patriot.

При этом Андрей Ермак отметил, что США следовало бы перенести свои ЗРК из Польши на Украину, пишет РИА "Новости". Глава администрации уверен, что Москва угрожает безопасности государств, которые находятся рядом с ней, уточняет URA.ru.

Ранее власти Незалежной призвали Запад расквитаться с Москвой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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