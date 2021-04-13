"Адмирал Нахимов" надолго задерживается в сдаче

Задержка строительства военной техники – это весьма распространенное явление. Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" должны были сдать еще в 2018 году, однако срок был продлен на 5 лет. По этой причине американские журналисты пришли к выводу, что корабль "мертв".

Крейсер должен был поступить в эксплуатацию в следующем году, но из-за проблемы с поставкой деталей для строительство, "Адмирал Нахимов" будет готов "в лучшем случае" к 2023 году.

В итоге Америка решила, что корабль, который еще не так давно называли мощнейшим не только в российском ВМФ, но и во всем мире, неизвестно когда выйдет в море, передает The National Interest.

При этом особый акцент делается на том, что строительство крейсера началось еще в 2013 году. И учитывая тот факт, что готов корабль будет приблизительно к 2023 году, на его строительство будет затрачено в общей сложности примерно 10 лет.

Планируется, что "Адмирал Нахимов" будет оснащен различными радарами и передовыми датчиками, различными видами наступательного и оборонительного оружия.

Ранее военные показали видео испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон". Она разогналась до скорости 8 Махов и поразила цель на расстоянии 450 километров. "Циркон" – одна из ракет, которой будет вооружен "Адмирал Нахимов", а также подводные лодки "Антей" и "Ясень".

Однако не стоит забывать, что сами Соединенные Штаты не так давно говорили о том, что им придется свернуть программу по истребителям F-35, поскольку эксплуатация самолетов обходится слишком дорого – 24 пилота будут обходиться бюджету США 168 миллионов долларов ежегодно.

Более того, массовый запуск производства F-35 постоянно переносится, а эксплуатационные расходы настолько велики, что Вашингтон сейчас находятся в поисках более дешевой альтернативы.