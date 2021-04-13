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Соединенные Штаты Америки и Североатлантический блок перебрасывают свои войска к западным границам России, основной милитаристский потенциал размещается в Причерноморье и на Балтике. Об этом сегодня сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его данным, натовцы сосредоточат 40 тыс. военных и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники рядом с Российской Федерацией.
"Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей
Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в
Европе к российским границам", – заявил министр.
В ответ на действия альянса и американцев Минобороны страны перебросило на западные границы две армии и три соединения ВДВ, включая стратегическую авиацию для выполнения учебно-боевых задач в рамках проверки боеготовности, передает РИА "Новости".
Ранее во вторник, 13 апреля, на встрече в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу на концентрацию Вооруженных сил РФ вдоль украинско-российской границы, в Крыму, Черном и Азовском морях. В ответ норвежец сообщил младшему товарищу, что в блоке заметили наращивание боевого потенциала у рубежей с Незалежной.
Также сегодня в Берлине прошла встреча
министра обороны ФРГ
Аннегреты Крамп-Карренбауэр с шефом Пентагона
Ллойдом Остиным. Последний обещал Берлину увеличить
американский контингент в Германии на 500 военнослужащих ближайшей осенью.
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