Американский специалист заявил о недостаточной дальности самолета

Новейшие многофункциональные истребители F-35A не смогли доказать свою эффективность. Как считает генерал-лейтенант Клинт Хиноут, судно не стоит даже включать в масштабные военные учения, не то, что в войне, так как в прошлой тренировочной операции по отражению сил Китая, устремившихся на Тайвань, американцы явно одержали пиррову победу.

Так, по мнению Хиноута, ВВС Соединенных Штатов смогли справиться с задачей, понеся огромные потери в личном составе и оборудовании. При этом в "игре" задействовали эскадрилью F-35A, оснащенную полным пакетом обновлений в программном обеспечении, которое еще не вышло в свет.

Согласно приведенным данным, самолеты атаковали надводный флот Китайской народной республики, обеспечивая защиту объектов Соединенных Штатов и Тайваня от авиации КНР и крылатых ракет противника.

Хиноут отметил, комментируя результаты проведенных учений, что самолет явно не оправдал возложенных надежд. На F-35A установили программное обеспечение Block 4, которое все еще находится в стадии разработки. Вызывает вопрос и недостаточная дальность судна – самолет не способен к преодолению длительного расстояния через Тихий океан без поддержки флота, пишет Defense News.

"Силы, которые мы запрограммировали, скажем, в 2018 году, понесли огромные потери. Они же не несут таких разрушительных потерь. Мы потеряли много летчиков. Это был трудный бой. И дело ведь дошло до Тихоокеанского региона, буквально на их пороге. И ответ таков: требуется готовность нести потери. Это сложная, отрезвляющая нас реальность", – заявил американский военнослужащий.

Ранее в Конгрессе раскритиковали программу F-35 из-за огромных расходов.







