СМИ сообщают о разгрузке техники с железнодорожных составов

Армия Польши прибыла к линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой со стороны Украины. Как отмечает источник, местные жители уже смогли заметить, как на железнодорожную станцию Рубежное прибывают составы с военной техникой. Там же она разгружается и выводится к линии соприкосновения.

Польских военнослужащих же заметили у Рубежного-Северодонецка. Пока что остается неясным, идет ли речь о составе регулярной армии, или же о наемных отрядах с инструкторами. Авторы телеграм-канала WarGonzo также не исключают, что речь может идти о советниках, направленных в помощь украинской стороне, пишет издание Ura.ru.

Однако, отмечает источник, выведение польской армии к линии соприкосновения можно назвать вполне логичным явлением из-за недавней новости о странном появлении неопознанного воздушного судна в пределах государственных границ Белоруссии. В таком случае, считают журналисты, информация действительно соответствует действительности.

Журналисты издания позднее попытались связаться с представителями ДНР, однако в пресс-службе отказались от разговора со СМИ, сославшись на занятость.

Ранее глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, выступая на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, что Киев может рассчитывать на помощь партнеров из НАТО. Однако, подчеркнул он, в вопросе "территориальной целостности и суверенитета" Незалежной местные власти могут рассчитывать лишь на себя, так как атлантический блок оказывает Киеву поддержку, чтобы он "мог сам обеспечить свою безопасность".