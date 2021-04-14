На юге страны может появиться опорный пункт

В Армении собираются поместить больше российских военных. О таких намерениях сообщил премьер-министр этой страны Никол Пашинян на заседании парламента.

Их могут расположить на юге. Москва и Ереван обсуждают вопрос о расширении стратегических возможностей 102-й военной базы РФ в Гюмри и создании ее опорного пунккта в Сюникской области, добавил глава правительства Республики.

Союз с Россией премьер назвал гарантией безопасности Армении и всего региона. А деятельность объединенной группировки войск и единой системы ПВО двух стран имеет важное практическое значение. отметил премьер.

Он считает, что возможности для расширения военных баз РФ на территории его страны есть. Пока же россиян охраняют границу на Сюникском участке и обеспечивают безопасность Карабаха, передает слова главы правительства "Sputnik Армения".

Несколько дней назад Никол Пашинян побывал в Москве. На встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер Армении планирует решить несколько важных проблем, в том числе военную, предположили тогда эксперты.