Черноморский флот РФ приготовился к встрече кораблей ВМС США

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В Черном море начались маневры боевых кораблей ВМФ РФ. По тревоге были подняты экипажи фрегата "Адмирал Макаров", больших десантных и малых ракетных кораблей, а также других сил Черноморского флота.
В пресс-службе ЧФ сообщили, что мероприятия проводятся в рамках проверки боеспособности флота после зимнего сезона. Экипажи пройдут условно заминированную территорию, проведут артиллерийские стрельбы по мишеням в воздухе и на воде, передает РИА "Новости".
Ранее стало известно, что в Черное море направились два американских военных корабля – "Рузвельт" и "Дональд Кук". Расчетная дата входа в акваторию – 14-15 апреля.
В российском МИДе уже предупредили американцев, чтобы они держались подальше от Крыма и берегов РФ в целом, поскольку подобные "испытания на прочность" нервов Москвы могут плохо закончиться. В Минобороны РФ также заметили увеличение натовской группировки вблизи территории России.
Одновременно активизировались украинские военные. Накануне они устроили крупные танковые и артиллерийские учения у границы с Крымом. Как сообщили в ВСУ, солдаты тренировались отбивать нападение условного противника через границу. Командование осталось довольно:
"Противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира" быстро заняла огневые позиции и приступила к уничтожению целей",
– сообщил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
По оценке бывшего президента Украины Леонида Кравчука, нагнетание обстановки вокруг Незалежной грозит третьей мировой войной. Впрочем, милитаристски настроенные украинские деятели накануне были разочарованы – в НАТО дали понять, что воевать за Киев не собираются.
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