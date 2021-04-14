Черноморский флот РФ приготовился к встрече кораблей ВМС США

В регионе скапливаются вооруженные силы разных стран

В Черном море начались маневры боевых кораблей ВМФ РФ. По тревоге были подняты экипажи фрегата "Адмирал Макаров", больших десантных и малых ракетных кораблей, а также других сил Черноморского флота.

В пресс-службе ЧФ сообщили, что мероприятия проводятся в рамках проверки боеспособности флота после зимнего сезона. Экипажи пройдут условно заминированную территорию, проведут артиллерийские стрельбы по мишеням в воздухе и на воде, передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что в Черное море направились два американских военных корабля – "Рузвельт" и "Дональд Кук". Расчетная дата входа в акваторию – 14-15 апреля.

В российском МИДе уже предупредили американцев, чтобы они держались подальше от Крыма и берегов РФ в целом, поскольку подобные "испытания на прочность" нервов Москвы могут плохо закончиться. В Минобороны РФ также заметили увеличение натовской группировки вблизи территории России.

Одновременно активизировались украинские военные. Накануне они устроили крупные танковые и артиллерийские учения у границы с Крымом. Как сообщили в ВСУ, солдаты тренировались отбивать нападение условного противника через границу. Командование осталось довольно:

"Противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира" быстро заняла огневые позиции и приступила к уничтожению целей",

– сообщил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

По оценке бывшего президента Украины Леонида Кравчука, нагнетание обстановки вокруг Незалежной грозит третьей мировой войной. Впрочем, милитаристски настроенные украинские деятели накануне были разочарованы – в НАТО дали понять, что воевать за Киев не собираются.