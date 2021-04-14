Черноморский флот РФ приготовился к встрече кораблей ВМС США

Черноморский флот РФ приготовился к встрече кораблей ВМС США
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В регионе скапливаются вооруженные силы разных стран

В Черном море начались маневры боевых кораблей ВМФ РФ. По тревоге были подняты экипажи фрегата "Адмирал Макаров", больших десантных и малых ракетных кораблей, а также других сил Черноморского флота.

В пресс-службе ЧФ сообщили, что мероприятия проводятся в рамках проверки боеспособности флота после зимнего сезона. Экипажи пройдут условно заминированную территорию, проведут артиллерийские стрельбы по мишеням в воздухе и на воде, передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что в Черное море направились два американских военных корабля – "Рузвельт" и "Дональд Кук". Расчетная дата входа в акваторию – 14-15 апреля.

В российском МИДе уже предупредили американцев, чтобы они держались подальше от Крыма и берегов РФ в целом, поскольку подобные "испытания на прочность" нервов Москвы могут плохо закончиться. В Минобороны РФ также заметили увеличение натовской группировки вблизи территории России. 

Одновременно активизировались украинские военные. Накануне они устроили крупные танковые и артиллерийские учения у границы с Крымом. Как сообщили в ВСУ, солдаты тренировались отбивать нападение условного противника через границу. Командование осталось довольно:

"Противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира" быстро заняла огневые позиции и приступила к уничтожению целей",

сообщил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

По оценке бывшего президента Украины Леонида Кравчука, нагнетание обстановки вокруг Незалежной грозит третьей мировой войной. Впрочем, милитаристски  настроенные украинские деятели накануне были разочарованы – в НАТО дали понять, что воевать за Киев не собираются.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Активистка феминистка
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Вот уж посмеётся весь Мир, когда Путинские капитанчики 1-<цензура>, 2-<цензура>, 3-<цензура> рангов, а также мичманы, боцманы, лоцманы и матросня будут усердно мыть Американцам их сапоги в Черном и Азовском море, будут радостно ополаскивать Американцам их ноги, будут дарить Американцам букеты цветов, будут с поднятыми вверх руками кричать Американцам: «Не стреляйте! Не стреляйте! Только не стреляйте! Крым это Украина! Донбассу капут!», российские десантники, срочники, морпехи уже тренируются «гулять по Черному морю, <цензура> по суху»
Гость198080
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Не дай бог Россия спровоцирует Америку Для Россия последствия будут ужасные
ГостьСергей
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Россия напомнит слова Александра Невского если сунутся.КТО К НАМ С МЕЧЁМ ПРЕЙДЕТ ТОТ ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.Вещие слова святого Александра.Все кто нападал получал люлей так было так и будет.АМИНЬ
Гость189982
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Гость201069
скрепами и молитвами же
Ты бы со своими "скрепами" уже свалил бы в нору какую-нибуть и там скреплялся и молился
Гость189982
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Гость 10
И с чем вы хотите воевать?
С вашими ржавыми корытами?
Или с лодочками Каспийской флотилии?
"Хотите"? Нет, не хотим, а придется - никому мало не покажется
Гость189982
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Гость201069
крейсер москва еще на ходу ?
дыры залатали, ржавчину убрали ?
"Сагайдачий" уже попилили на металлолом? Пропили за ведро стекломоя?
Гость201069
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Гость 10
И с чем вы хотите воевать?
С вашими ржавыми корытами?
Или с лодочками Каспийской флотилии?
скрепами и молитвами же
Гость 10
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И с чем вы хотите воевать?
С вашими ржавыми корытами?
Или с лодочками Каспийской флотилии?
Гость201069
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крейсер москва еще на ходу ?
дыры залатали, ржавчину убрали ?
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