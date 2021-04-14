Часть Азовского моря перешла под контроль военных

В акватории Таганрогского залива начнет хозяйничать Минобороны

Глава российского правительства Михаил Мишустин принял решение передать главному военному ведомству страны часть акватории Таганрогского залива Азовского моря.

Таким образом, Минобороны получило право на обособленное пользование этими водными территориями. Соответствующее решение будет действовать в течение 20 лет.

Сообщается, что данные действия предприняты в целях защиты страны от неприятеля и обеспечения безопасности россиян. В частности, на выделенном военным участке нельзя будет ловить и разводить рыбу.

Ольга ФЕДОРОВА

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