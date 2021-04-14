Подводники чуть не погубили животное

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу вспомнил о неожиданном курьезе, которые произошел во время экспедиции "Умка-2021". В рамках мероприятия предусматривалось одновременное всплытие трех атомных субмарин, о чем министр решил поведать, выступая на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Госслужащий рассказал, что точка всплытия обозначается определенными вешками. Одна из них привлекла внимание находящегося рядом медведя. Косолапый долго бродил вокруг странного предмета, поэтому военнослужащим пришлось отгонять "местного жителя" – животное крутилось прямиком на месте всплытия, мешая осуществлению операции.

Атомная субмарина в итоге пробила ледовое покрытие ровно в заданном месте – вешка оказалась прямо на рубке. Субмарины всплыли на воду, преодолев толстое ледовое покрытие толщиной в 1,5 метра. Радиус всплытия составил 300 м.

Как отмечает РИА "Новости", экспедиция началась еще в марте 2021 года. В операции принимало РГО, мероприятие проходило у Земли Франца-Иосифа, островов Земли Александры и окружающей водной акватории, сплошь покрытой льдом.

Ранее в Сети распространились спутниковые снимки с российской субмариной в момент всплытия в Арктике. Как считают опрошенные эксперты, образованная дыра могла изначально появиться из-за ракетного запуска, осуществленного моряками флота РФ для облегченного всплытия подводных лодок на поверхность. Согласно приведенным данным, на кадры как раз попала АПЛ, участвующая в экспедиции "Умка-2021".

Напомним, одновременное всплытие трех российских АПЛ в Арктике впервые произошло в конце марта. По мнению британских медиа, таким образом Кремль решил "продемонстрировать силу". Западные журналисты при этом восхитились маневром подводников в Арктике.