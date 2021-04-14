Киев обвинил Москву в планах хранить ядерное оружие в Крыму

Киев обвинил Москву в планах хранить ядерное оружие в Крыму
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Министр обороны Незалежной предупредил Европу о готовности РФ атаковать соседнюю страну из-за воды

Посланцы киевского режима продолжают ездить по заграницам и пугать своих западных партнеров Россией. На этот раз старую новую страшилку в Брюсселе поведал глава Минобороны Украины Андрей Таран. Выступая сегодня в подкомитете Европарламента по обороне он заявил, что Москва готовится разместить в Крыму ядерное оружие, передает Reuters.

Министр предупредил Европу о том, что Россия может напасть на Украину, чтобы обеспечить водоснабжением население полуострова.

"Инфраструктура Крыма готовится к потенциальному хранению ядерного оружия. Само присутствие ядерных боеприпасов на полуострове может вызвать целый ряд сложных политических, юридических и моральных проблем", – полагает генерал-лейтенант.

При этом, подчеркивает агентство, украинец не представил никаких доказательств своего утверждения.

Кроме пан Таран не исключил вероятности того, что российские войска в Крыму могут "предпринять серьезные военные провокации" в нынешнем году. В этом месте он должен был выпросить у стран-членов НАТО денег, оружия или главнокомандующих, но, вероятно, оставил такое удовольствие для президента Незалежной.

Заметим, что этот деятель киевского режима уже не в первый раз стращает мир ядерным оружием РФ на полуострове. Так, в декабре 2020-го он также говорил о том, что Москва готовится к размещению данного вида арсенала в Крыму, что, конечно же, подчеркивал пан Таран, несет угрозу безопасности на континенте.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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