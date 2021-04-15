Москва может нанести ядерный удар по Киеву - украинский политолог

Москва может нанести ядерный удар по Киеву - украинский политолог
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
продолжениеУкраина готова отказаться от членства в НАТО ради получения ядерного оружия
В ход пойдут "Калибры и "Искандеры"

В Москве способны решиться ядерный удар по Украине, выразил уверенность политолог из Незалежной Андрей Золотарев. По его мнению, в ход пойдут "Калибры и "Искандеры".

К подобным умозаключениям аналитик пришел, рассуждая о письмах МИД ДНР Владимиру Путину, о которых сообщали СМИ. В них якобы содержится просьба о военной помощи и признании независимости, а также выражается желание войти в состав России.

То, что эти послания существуют в действительности, не подтверждено. Однако подумать есть над чем, дал понять эксперт.

Политолог считает, что ДНР и ЛНР делают лишь то, что им говрят в Москве. И сами они ничего писать не могут.

Что касается присоединения самопровозглашенных республик, то Россия в этом не заинтересована. Для восстановления этих территорий Донбасса потребуются "колоссальные средства". К тому же в мире не признают это законным, и у РФ возникнет масса проблем, отметил политолог.

Вернуть же их Украине Москве "выгоднее всего". Это даст возможность влиять на внутреннюю политическую ситуацию в Незалежной с помощью нескольких миллионов избирателей, уточнил аналитик.

Признать независимость ДНР и ЛНР в Москве могут. И в случае чего сделают это по "грузинскому сценарию", ведь там есть много российских граждан, которых защитят, пояснил эксперт.

И на военную помощь Донбассу Россия также способна. Она использует полученный в Сирии опыт применения ракетного оружия, допустил Золотарев.

Ядергные удары по территории Украины – на сегодня вполне вероятный сценарий развития подобных событий. Ракеты могут запустить не по гражданским объектам, а по складам, узловым точкам, штабам, инфраструктуре. Их отправят с "Калибров" и "Искандеров", указал эксперт.

При этом однозначно утверждать, что на самом деле Россия будет действовать именно так, трудно. Ясно одно: теперь ее "принуждение к миру" будет не таким, как в отношении Грузии в 2008 году, заключил аналитик в статье на "Главреде".

Ранее на Украине описали сценарий войны с Россией. Там заявили, что смогут долго удерживать оборону при условии предоставления "гарантий безопасности НАТО в воздухе".

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость189982
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Полина не читала свой опус, толи "эксперт" так лепит. Вот как это понимать: "Ядергные удары по территории Украины – на сегодня вполне вероятный сценарий развития подобных событий ..." и далее "Их отправят с "Калибров" и "Искандеров", указал эксперт.", т.е. "Калибры" и "Искандеры" уже не ракеты, а эдакие рогатки с которых пуляют ядерными какашками?
Гость204981
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Гость202421
Нанесут если посчитает целесообразным так что бегите в подвалы но и они вас не спасут ! Лучше жуйте галстук как? Спросите Мишико
так подожди, только вчера песков говорил, что украинцы братский народ. Как так: ядерный удар по братскому народу?
Гость202421
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Нанесут если посчитает целесообразным так что бегите в подвалы но и они вас не спасут ! Лучше жуйте галстук как? Спросите Мишико
Гость204981
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сначала нанести ядерный удар по Украине а потом создавать новороссию в радиоактивной пустыне - очень клевая идея Признать независимость ДНР и ЛНР в Москве могут. уже восемь лет как могут и еще столько же
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