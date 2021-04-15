В ход пойдут "Калибры и "Искандеры"

В Москве способны решиться ядерный удар по Украине, выразил уверенность политолог из Незалежной Андрей Золотарев. По его мнению, в ход пойдут "Калибры и "Искандеры".



К подобным умозаключениям аналитик пришел, рассуждая о письмах МИД ДНР Владимиру Путину, о которых сообщали СМИ. В них якобы содержится просьба о военной помощи и признании независимости, а также выражается желание войти в состав России.

То, что эти послания существуют в действительности, не подтверждено. Однако подумать есть над чем, дал понять эксперт.

Политолог считает, что ДНР и ЛНР делают лишь то, что им говрят в Москве. И сами они ничего писать не могут.

Что касается присоединения самопровозглашенных республик, то Россия в этом не заинтересована. Для восстановления этих территорий Донбасса потребуются "колоссальные средства". К тому же в мире не признают это законным, и у РФ возникнет масса проблем, отметил политолог.

Вернуть же их Украине Москве "выгоднее всего". Это даст возможность влиять на внутреннюю политическую ситуацию в Незалежной с помощью нескольких миллионов избирателей, уточнил аналитик.

Признать независимость ДНР и ЛНР в Москве могут. И в случае чего сделают это по "грузинскому сценарию", ведь там есть много российских граждан, которых защитят, пояснил эксперт.

И на военную помощь Донбассу Россия также способна. Она использует полученный в Сирии опыт применения ракетного оружия, допустил Золотарев.

Ядергные удары по территории Украины – на сегодня вполне вероятный сценарий развития подобных событий. Ракеты могут запустить не по гражданским объектам, а по складам, узловым точкам, штабам, инфраструктуре. Их отправят с "Калибров" и "Искандеров", указал эксперт.

При этом однозначно утверждать, что на самом деле Россия будет действовать именно так, трудно. Ясно одно: теперь ее "принуждение к миру" будет не таким, как в отношении Грузии в 2008 году, заключил аналитик в статье на "Главреде".

Ранее на Украине описали сценарий войны с Россией. Там заявили, что смогут долго удерживать оборону при условии предоставления "гарантий безопасности НАТО в воздухе".