В Сенате США перепутали Су-34 с американским истребителем

Курьезный случай произошел с американским сенатором Синди Хайд-Смит. Поздравляя командование резерва ВВС США с 73 – й годовщиной, она сопроводила сообщение фотографией российского истребителя Су-34.

"Благодарю всех резервистов, всегда готовых служить нашей нации",

– написала в "Твиттере" сенатор, видимо, совершенно не разбирающаяся в теме. Лишь когда в комментариях подписчики разъяснили женщине-политику, в чем ее ошибка, она удалила публикацию. Но от насмешек это ее не спасло.

"Оговорка по Фрейду?"

"Она кичится знанием Библии, но, может, ей пора расширить круг чтения?"

"Неужели трудно найти фотографию ПРОКЛЯТОГО Б-52?!?!"

"Она праздновала день рождения резерва ВВС с российскими бомбардировщиками Су-34 на снимке. Ржу не могу"

Cindy Hyde-Smith deleted the tweet, still doesnt change she was celebrating the Air Force Reserve's birthday with Russian SU-34 bombers in the image. LOL pic.twitter.com/Nbo7CCQrkx