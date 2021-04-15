В Сенате США перепутали Су-34 с американским истребителем

Некомпетентность законодателя возмутила пользователей

Курьезный случай произошел с американским сенатором Синди Хайд-Смит. Поздравляя командование резерва ВВС США с 73 – й годовщиной, она сопроводила сообщение фотографией российского истребителя Су-34.

"Благодарю всех резервистов, всегда готовых служить нашей нации",

– написала в "Твиттере" сенатор, видимо, совершенно не разбирающаяся в теме. Лишь когда в комментариях подписчики разъяснили женщине-политику, в чем ее ошибка, она удалила публикацию. Но от насмешек это ее не спасло.

"Оговорка по Фрейду?"

"Она кичится знанием Библии, но, может, ей пора расширить круг чтения?"

"Неужели трудно найти фотографию ПРОКЛЯТОГО Б-52?!?!"

"Она праздновала день рождения резерва ВВС с российскими бомбардировщиками Су-34 на снимке. Ржу не могу"

Cindy Hyde-Smith deleted the tweet, still doesnt change she was celebrating the Air Force Reserve's birthday with Russian SU-34 bombers in the image. LOL pic.twitter.com/Nbo7CCQrkx — Eric Heggie (@EricHeggie) April 14, 2021

Некоторые подписчики предположили, что сенатор просто ориентировалась на внешний вид самолетов: российские ей больше понравились. Другие предложили проверить политика от Республиканской партии на связь с Россией. А кто-то просто был возмущен, что законы США принимают столь некомпетентные люди.

Ранее американские законодатели раскритиковали американскую авиационную программу. Показательно, что военные также признали провал с истребителями F-35.