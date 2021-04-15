Анкара заявила, что не дает различий между странами

Высокопоставленные турецкие источники заявили, комментируя обвинения главы российского МИД Сергея Лаврова в поощрении военного конфликта на Украине из-за продажи боевых беспилотников ВСУ, что Россия также может приобрести у Турции БПЛА при желании.

Как отмечает СМИ, речь идет о "Байрактар ТБ2", которые привлекают внимание многих государств и задействованы в Сирии, Ливии, а также применялись в нагорно-карабахском конфликте. Производимые в Турции беспилотники являются средством, желанным для "арсенала всего мира".

Так, недавно Кремль выразил беспокойство из-за продажи "Байрактаров" Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что таким образом Анкара пооощряет воинственность Незалежной. После этого в диписточниках Турции сообщили, что готовы продать РФ аналогичные ударные БПЛА при соответствующем желании российской стороны.

В Анкаре также добавили, что не делают различий между странами в вопросе приобретения военной продукции.

"Мы просто садимся и начинаем разговор. Не обозначаем никаких "предварительных условий", в отличие от других стран. Беспилотники не направлены против какого-либо государства. Если кто-то желает их приобрести, мы их продаем", – приводит заявление источника Türkiye.

На днях украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Турцию с рабочим визитом. Как отмечают СМИ, глава государства мог предложить своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану порядка половины акций авиапредприятия "Мотор Сич". По мнению обозревателей, завод является предметом интереса со стороны Анкары из-за производства двигателей, которые применяются в создании турецких БПЛА.