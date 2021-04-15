РФ способна к мгновенному ответу на возникающие угрозы, считает эксперт

Российская армия имеет ключевое преимущество перед всеми остальными в виде способности к экстренной переброске войск. Минобороны способно за несколько часов привести войска в состояние готовности к полномасштабным военным действиям. Такое мнение выразил политолог Яков Кедми.

Аналитик напомнил, что во время прошлогодних учений российские военнослужащие перебросили бронетехнику на огромное расстояние за минимальные сроки. Таким образом, РФ готова к скорейшему ответу на угрозы государственной безопасности.

"Россия может осуществить переброску нескольких армий за считанные часы. А это то, что ни одна армия мира на сегодняшний день не может сделать", – высказался Кедми.

Штаты же готовились несколько месяцев к вторжению в Ирак, что, на взгляд политолога, демонстрирует неспособность Североатлантического альянса к оперативному развертыванию логистики при боевых операциях.

"Европа может подготовить группировку противников для России лишь через месяц, и только из-за своих хороших дорог. РФ не использует для переброски столько автострад с железными дорогами. Она просто застигнет противника у своих границ без особых усилий. И они это понимают. Понимают, что Минобороны без затруднений дислоцируют крупные группировки у украинских или польских границ. Сухопутные войска РФ по стратегической мобильности сегодня занимают первое место в мире", – заключил эксперт в эфире "Соловьев Live".

Ранее Кедми заявил, что принятая стратегия по национальной обороне РФ поставила под угрозу существование НАТО как военного блока.