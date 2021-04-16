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Истребитель-перехватчик МиГ-31 был поднят с аэродрома в Камчатском крае после того, как над Тихим океаном был замечен американский военно-разведывательный самолет RC-135, стремительно приближавшийся к территории России. Об этом в Минобороны РФ сообщили в пятницу, 16 апреля.
В ведомстве отметили, что российский экипаж действовал в строгом соответствии с международными правилами. После того, как американский разведчик развернулся в обратном направлении от территории России, наш истребитель вернулся на базу.
"Нарушения госграницы Российской Федерации не допущено",
– передает РИА "Новости" сообщение Минобороны РФ.
Ранее экипажи МиГ-31 отработали перехват самолетов условного противника в небе над Арктикой.
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