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Отряд кораблей Каспийской флотилии завершил свой проход к Черному морю. В субботу 15 судов прошли под Крымским мостом по Керченскому проливу и добрались до Крыма.
Как сообщает РИА "Новости", суда прибыли в Черное море для сдачи контрольной проверки за зимний период обучения. Предполагается, что экипажи Каспийской флотилии примут участие в учениях совместно с силами ЧФ.
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