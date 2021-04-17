Корабли Каспийской флотилии добрались до Крыма

Они прошли путь по Волго-Донскому каналу через Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск и Семикаракорск

Отряд кораблей Каспийской флотилии завершил свой проход к Черному морю. В субботу 15 судов прошли под Крымским мостом по Керченскому проливу и добрались до Крыма. 

Как сообщает РИА "Новости", суда прибыли в Черное море для сдачи контрольной проверки за зимний период обучения. Предполагается, что экипажи Каспийской флотилии примут участие в учениях совместно с силами ЧФ. 


Роман ИГНАТОВ

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