В рядах солдат произошла вспышка коронавируса

Канада заявила о приостановке миссии военных инструкторов на территории Незалежной. Причина кроется во вспышке COVID-19 среди служащих.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал CBS News. Уточняется, что мероприятия проводились с целью "укрепления потенциала сил безопасности". Однако когда стало известно о распространении коронавируса в рядах военных, было принято решение временно приостановить их деятельность.

Представительница Объединенного оперативного командования Канады Алексия Кройзер отметила, что всех зараженных изолировали. Людей, которые контактировали с больными, отправили на карантин.

Пока что неизвестно, скольких человек подкосил китайский вирус. Как пишет газета Globe and Mail, всего на территорию Украины были переброшены 200 канадских солдат.

По информации издания, канадские войска рассредоточили в 12 населенных пунктах Украины, что помогло остановить распространение вируса.

По словам командующей оперативной группой по Украине Мелани Лейк, большая вспышка COVID-19 произошла в центре боевой подготовки в Яворове на западе страны. Примечательно, что сама подполковник подхватила заразу в марте. Вирус не обошел стороной и предыдущего командующего Сару Хир.

В марте позапрошлого года власти Канады еще на три года продлили деятельность военной тренировочной операции UNIFIER в Незалежной. В запуске миссии была заинтересована украинская сторона. Миссия была организована многонациональным объединенным комитетом, членами которого являются Украина, Канада, США и Великобритания.