Обстоятельства скрыты: бомбардировщик ВВС США сильно повредили в Норвегии

Обстоятельства скрыты: бомбардировщик ВВС США сильно повредили в Норвегии
Фото: Xinhua/XinHua/www.globallookpress.com
У самолета перестали работать оба двигателя

Американский бомбардировщик B-1B получил серьезные повреждения двигателя во время миссии в Норвегии. И хотя она завершилась еще в марте, о произошедшем инциденте стало известно только сейчас. 

Ранее о произошедшем с самолетом ВВС США в стране не сообщали. Однако, как отмечает портал The Drive, случившееся напрямую связывают с действиями подполковника Кристен Шадден, отвечающий за переброшенную в Норвегию 7-ю эскадрилью. Она была уволена "из-за утраты уверенности" в ее способности командовать.

В 7-ом бомбардировочном крыле подтвердили, что инцидент действительно произошел. Во время развертывания у B-1B был поврежден двигатель, однако пока по факту случившегося ведется расследование, выдавать подробности которого не собираются. 

По данным источников, знакомых с ситуацией, в один из двигателей бомбардировщика попал планшетный компьютер – каким образом до конца не понятно. Это привело сильным повреждениям обоих двигателей, им потребовалась полная замена. Официальные лица не стали ни подтверждать, ни опровергать данные. 

После завершения миссии в Норвегии три бомбардировщика вернули на базу "Дайс" в Техасе. Поврежденный B-1B остался в Эрлангене до 12 апреля, после чего вылетел к Эгейскому морю. После выполнения миссии он должен вернуться на американскую базу. 

Роман ИГНАТОВ

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я вроде бы кидал мотыгу(в сопло двигателя),при чём тут ноутбуки,опять виновен ру%%кий хакер,достанем всех вас %уки !!!
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