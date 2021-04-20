Москва развеяла все сомнения критиков, заявил журналист

Российская ракета "Посейдон" проходит новый этап в испытаний в 2021 году. Речь идет о "торпеде апокалипсиса", предназначенной для пересечения мирового океана и нанесения сокрушительного термоядерного удара по прибрежным целям, пишет американский обозреватель Кайл Мизоками.

Впервые о "Посейдоне 2М39" стало известно в 2015 году. Тогда Минобороны описывало оружие как средство поражения важнейших экономических объектов противника и нанесения ущерба за счет радиоактивного заражения зон.

Как пишет Мизоками, в ходе недавних оценок эксперты снизили полезную нагрузку "Посейдона" до 2 мегатонн. Однако и этого хватит для того, чтобы нанести весьма серьезный ущерб прибрежным объектам.

"Две мегатонны эквивалентны 2000 килотоннам, тогда как атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, составила всего 15 килотонн. Россия строит 30 торпед, которые будут размещены на четырех субмаринах. Две подводные лодки будут служить на Северном флоте, выходящем на Атлантический океан, а еще две – на Тихоокеанском флоте. Каждая подводная лодка класса "Белгород" сможет нести по шесть "Посейдонов", – пишет Мизоками в своей статье, опубликованной на Popular Mechanics.

Первый спуск "Белгорода" на воду состоялся два года назад. Изначально критики высмеивали "Посейдон", считая его мифом, однако теперь же, уверен обозреватель, можно с уверенностью заявить о том, что Россия не шутит.

Ранее сообщалось, что "Белгород" проекта 09852 станет самой длинной подводной лодкой в мире протяженностью в 180 метров. Субмарина создана для выхода с оружием "Судного дня" в штатном режиме.