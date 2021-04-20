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Руководитель главного военного ведомства России Сергей Шойгу
объявил, что испытания крылатой ракеты "Циркон" завершатся уже в текущем году.
После этого мощное вооружение будет размещено на атомных подлодках и некоторых военных кораблях, пишет РИА "Новости".
Появление такого современного оружия серьезно повысит боеспособность российской армии.
К слову, недавно отечественные разработчики рассказали об уникальности гиперзвукового комплекса "Авангард".
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