Гиперзвуковую ракету "Циркон" испытают уже в 2021 году

Мощное оружие скоро укрепит российскую армию

Руководитель главного военного ведомства России Сергей Шойгу объявил, что испытания крылатой ракеты "Циркон" завершатся уже в текущем году.

После этого мощное вооружение будет размещено на атомных подлодках и некоторых военных кораблях, пишет РИА "Новости".

Появление такого современного оружия серьезно повысит боеспособность российской армии.

К слову, недавно отечественные разработчики рассказали об уникальности гиперзвукового комплекса "Авангард".

Ольга ФЕДОРОВА

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