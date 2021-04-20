Мощное оружие скоро укрепит российскую армию

Руководитель главного военного ведомства России Сергей Шойгу объявил, что испытания крылатой ракеты "Циркон" завершатся уже в текущем году.



После этого мощное вооружение будет размещено на атомных подлодках и некоторых военных кораблях, пишет РИА "Новости".

Появление такого современного оружия серьезно повысит боеспособность российской армии.

К слову, недавно отечественные разработчики рассказали об уникальности гиперзвукового комплекса "Авангард".