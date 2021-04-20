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Ситуация на юго-западном стратегическом направлении нашей страны остается сложной из-за попыток США и натовских страны расширить свое военное присутствие у российских границ. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу нана заседании коллегии ведомства.
Он отметил, что деструктивный курс ведет киевский режим в отношении Донбасса, пытаясь дестабилизировать ситуацию в регионе.
"США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря", – цитирует РИА "Новости" министра.
Также нестабильная обстановка сейчас сложилась в Закавказье и на Ближневосточном направлении. Вооруженные силы РФ вынуждены наращивать боевые возможности войск Южного военного округа из-за действий альянса, указал генерал армии.
Он подчеркнул, что на этом фоне страна осуществляет переоснащение ЮВО. Так, в прошлом году войска получили свыше трех тысяч двухсот единиц современного вооружения и техники, а "их доля в воинских частях и соединениях составила 70%", сообщил Шойгу.
Ранее на совещании глава оборонного ведомства объявил, что испытания новейшей гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" завершатся уже в нынешнем году. Далее оружие будет размещено на атомных подлодках и некоторых боевых кораблях.
На прошлой неделе стала известна причина отказа Пентагона посылать два своих эсминца в Черное море, хотя это и планировалось заранее. По данным источников американского издания
Politico, в обстановке напряженности в Донбассе Вашингтон решил не
отправлять корабли в Черноморский регион, чтобы "избежать ненужной эскалации
ситуации" и не провоцировать Москву.
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