США готовят план по передаче оружия Украине на случай войны с Россией - СМИ

США готовят план по передаче оружия Украине на случай войны с Россией - СМИ
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Белом доме насчитали 80-тысячную группировку ВС РФ вблизи границы с Незалежной

Власти США готовят план передачи киевскому режиму вооружений на случай военного конфликта с Россией, однако он пока не утвержден президентом Джо Байденом. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свой источник.

Согласно его данным, Штаты могут предоставить Украине летальную и нелетальную военную помощь. Администрация Байдена хочет прислать ВСУ "противотанковые, противокорабельные и противовоздушные системы".

Кроме того, окружение хозяина Белого дома планирует ввести против РФ дополнительные экономические санкции.

В статье отмечается, что план еще не лег на стол Байдену на подпись.

Зато журналисты – один из Вашингтона, другой из Киева – внимательно изучили снимки военных объектов Крыма, сделанные коммерческим спутником в период с 27 марта по 16 апреля, и пришли к выводу: Россия перебросила к украинской границе гораздо больше боевой авиации, чем ранее считали на Западе.

На представленных изданием фотографиях можно увидеть истребители Су-30 на взлетно-посадочной полосе авиабазы в Крыму.

"Самолетов, которые видны на снимках от 16 апреля, в конце марта там не было", – утверждают авторы.

По данным газеты, на других российских авиабазах, расположенных рядом с рубежами Незалежной можно рассмотреть те же Су-30, а также Су-34, Су-27, Су-25, Су-24. Кроме того, Минобороны РФ якобы перебросило к Украине ударные вертолеты, разведывательные беспилотники.

Эксперты издания полагают, что Москва такими действиями пытается заставить Киев разблокировать Северо-Крымский канал для подачи воды на полуостров. По мнению других, Россия готовится к масштабному наступлению.

Журналисты, со ссылкой на американские должностные лица, сообщают, что на границе с Украиной находятся около 80 тыс. российских военных.

Следовательно, за последние два дня мир узнал, что РФ собрала на собственной территории на южном направлении или 80-тысячное войско, как сосчитали в Белом доме, или 120-тысячное (но через неделю), как сегодня в бинокль увидел с берегов Днепра глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, или 150-тысячное, как накануне доложили неизвестные разведчики шефу евродипломатии Жозепу Боррелю.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость201069
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ну и "хотят ли русские войны ?"
<цензура> они хотят это точно
1
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