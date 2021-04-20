Москва поставила заслон провокационным действиям Запада в регионе

Москва сделала очень мастерский ход, перекрыв три участка в акватории Черного моря для прохождения иностранных судов из-за предстоящих военных маневров во избежание возможных провокаций со стороны зарубежных оппонентов. Такую точку зрения высказал политолог Андрей Сидоров в интервью ФБА "Экономика сегодня".

"Закрытие трех районов Черного моря указывает на то, что Россия действительно готовится провести военные учения, а предпринятая руководством РФ мера, по сути, является мастерским ходом, направленным на недопущение провокаций в регионе", – считает эксперт.

А такая возможность реально существует, отметил он. Политолог напомнил, как в 2018 г. в территориальных водах РФ попытались без разрешения пройти под Крымским мостом три корабля москитного флота ВМСУ. Тогда украинские моряки долгое время не выходили на связь, в результате сотрудники погранслужбы ФСБ вынуждены были идти на таран.

Возможно нечто подобное намеревались осуществить и американцы, когда недавно послали свои эсминцы в Черное море на фоне обострения ситуации в Донбассе. Но в Вашингтоне благоразумно изменили свои планы, решив не нервировать Москву, и корабли Пентагона остались в Средиземноморье.

По мнению эксперта, любой инцидент, аналогичный походу украинских судов, может привести к крупному военному конфликту.

"Я думаю, превентивная мера с российской стороны дает понять Украине и ее западным кураторам, что подобных инициатив предпринимать не надо", – резюмировал Сидоров.

Напомним, 14 апреля Минобороны РФ выпустило бюллетень Управления навигации и океанографии, в котором предупредило об ограничении прохода иностранных военных кораблей и иных государственных судов в трех районах Черного моря в связи с маневрами ЧФ России. Мера вступает в силу с 24 апреля и продлится до 31 октября включительно.

Само собой разумеется, нынешний киевский режим данную информацию встретил в штыки, назвав шаг Москвы "узурпацией" суверенных прав Украины как прибрежного государства. Кураторы майдановских вождей из Вашингтона тут же объявили решение России "неспровоцированной эскалацией". В США считают, что Кремль в данном регионе преследует лишь одну цель – лишить Запад доступа в украинские порты на Азовском море.