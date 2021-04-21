В фюзеляже самолета появится более 10 дронов

Новейший самолет пятого поколения Су-57 сможет управлять группой малых беспилотников, которые будут расположены на его внутренней и внешней подвесках. Об этом сообщили представители российского авиастроения.

Как отмечает источник, специалисты уже заняты разработкой необходимого бортового оборудования и ПО с моделирующей системой, с помощью которой в отрасли смогут разработать взаимодействие БПЛА и самолета.

Представители авиаотрасли также рассказали, что внутри истребителя поместят более десяти беспилотных аппаратов, выполняющих функции разведки и поражения вражеских целей. Взаимодействие между аппаратами будет осуществлять как в связке с самим Су-57, так и друг с другом, сообщает РИА ФАН.

Как пишет РИА "Новости", истребитель сможет сбрасывать беспилотники у зоны действия противовоздушной обороны противника. Дроны способны спровоцировать перебои у радаров неприятеля, повредить его информационную связь и атаковать ПВО.

В отрасли не стали указывать, о какой конкретной модели беспилотников идет речь.

До этого в отечественном ВПК сообщали, что специалисты занимаются разработкой комплекса "Молния" для российской авиации. Так, разработка позволит осуществить запуск роя дронов с носителя для атаки системы ПВО противника. Речь идет об аппаратах длиной в полтора метра и размахом крыла до 1,2 м. Заявленная скорость дрона составит примерно 600-700 километров в час.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец заявил, что победа в воздушных боях будущего останется за силами, использующими эффективные БПЛА в связке с носителем.