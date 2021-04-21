Су-57 сделают носителем группы беспилотников

Су-57 сделают носителем группы беспилотников
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
В фюзеляже самолета появится более 10 дронов

Новейший самолет пятого поколения Су-57 сможет управлять группой малых беспилотников, которые будут расположены на его внутренней и внешней подвесках. Об этом сообщили представители российского авиастроения.

Как отмечает источник, специалисты уже заняты разработкой необходимого бортового оборудования и ПО с моделирующей системой, с помощью которой в отрасли смогут разработать взаимодействие БПЛА и самолета.

Представители авиаотрасли также рассказали, что внутри истребителя поместят более десяти беспилотных аппаратов, выполняющих функции разведки и поражения вражеских целей. Взаимодействие между аппаратами будет осуществлять как в связке с самим Су-57, так и друг с другом, сообщает РИА ФАН.

Как пишет РИА "Новости", истребитель сможет сбрасывать беспилотники у зоны действия противовоздушной обороны противника. Дроны способны спровоцировать перебои у радаров неприятеля, повредить его информационную связь и атаковать ПВО.

В отрасли не стали указывать, о какой конкретной модели беспилотников идет речь.

До этого в отечественном ВПК сообщали, что специалисты занимаются разработкой комплекса "Молния" для российской авиации. Так, разработка позволит осуществить запуск роя дронов с носителя для атаки системы ПВО противника. Речь идет об аппаратах длиной в полтора метра и размахом крыла до 1,2 м. Заявленная скорость дрона составит примерно 600-700 километров в час.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец заявил, что победа в воздушных боях будущего останется за силами, использующими эффективные БПЛА в связке с носителем.

Егор МАЛКОВ

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Гость209425
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Гость211434
Т-50 ХОТЬ выпуск на конвеерке наладят, на МИГ-41, и ИЛ-96-400 денег у страны нет на выпуск массово, то заказчиков нет, то кассы билетов пробить не могут, корона вирус, грипп, то металлла нет на скоростной поезд от Москвы до Владивостока
Не переживай, все будет!!!
Гость211434
Пожаловаться Ответить
Т-50 ХОТЬ выпуск на конвеерке наладят, на МИГ-41, и ИЛ-96-400 денег у страны нет на выпуск массово, то заказчиков нет, то кассы билетов пробить не могут, корона вирус, грипп, то металлла нет на скоростной поезд от Москвы до Владивостока
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