Власти Незалежной призовут резервистов для службы на передовой при эскалации конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым Киев сможет за день провести мобилизацию резерва среди населения в случае обострения ситуации в Донбассе. Об этом стало известно сегодня, 21 апреля.

Месяцем ранее Рада приняла закон о суточной мобилизации резерва в состав украинской армии. В пресс-службе офиса президента Украины говорится, что речь идет о призыве "в особый период". К резервистам же относятся те, кто прошел военную подготовку и имеет боевой опыт. Таким образом ВСУ надеются "доукомплектовать" воинские части Незалежной для повышения боеспобности в период "агрессии" и своевременной реакции на действия противника, а также обеспечения государственной безопасности.

Также закон устанавливает защиту страны в особый период в качестве нового вида военной службы. Решение о призыве для резервистов остается за верховным главнокомандующим ВСУ по представлению главнокомандующего вооруженными силами Украины.

Местные власти также обещают помочь молодым людям в трудоустройстве после прекращения указанной службы. Однако помощь государства будет действовать лишь на протяжении полугода.

Вместе с тем закон устанавливает уголовную ответственность за уклонение от призыва в указанный период, о чем говорится на официальном сайте президента Украины.

Ранее Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину, предложив последнему встретиться в любом месте на территории Донбасса, где проходят военные действия. По словам украинского лидера, потери обеих сторон станут неизбежными в случае возникновения войны между двумя странами.