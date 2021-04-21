Зеленский подписал закон о пополнении ВСУ в случае обострения в Донбассе

Зеленский подписал закон о пополнении ВСУ в случае обострения в Донбассе
Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua
продолжениеВ Москве отреагировали на идею подключить Совбез ООН к конфликту в Донбассе
Власти Незалежной призовут резервистов для службы на передовой при эскалации конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым Киев сможет за день провести мобилизацию резерва среди населения в случае обострения ситуации в Донбассе. Об этом стало известно сегодня, 21 апреля.

Месяцем ранее Рада приняла закон о суточной мобилизации резерва в состав украинской армии. В пресс-службе офиса президента Украины говорится, что речь идет о призыве "в особый период". К резервистам же относятся те, кто прошел военную подготовку и имеет боевой опыт. Таким образом ВСУ надеются "доукомплектовать" воинские части Незалежной для повышения боеспобности в период "агрессии" и своевременной реакции на действия противника, а также обеспечения государственной безопасности.

Также закон устанавливает защиту страны в особый период в качестве нового вида военной службы. Решение о призыве для резервистов остается за верховным главнокомандующим ВСУ по представлению главнокомандующего вооруженными силами Украины.

Местные власти также обещают помочь молодым людям в трудоустройстве после прекращения указанной службы. Однако помощь государства будет действовать лишь на протяжении полугода. 

Вместе с тем закон устанавливает уголовную ответственность за уклонение от призыва в указанный период, о чем говорится на официальном сайте президента Украины.

Ранее Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину, предложив последнему встретиться в любом месте на территории Донбасса, где проходят военные действия. По словам украинского лидера, потери обеих сторон станут неизбежными в случае возникновения войны между двумя странами.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Отправится по указанному адресу: посол США послушался Лаврова

После препирательств с российской стороной дипломат все же покинет страну

В Германии возвестили о начале экономической войны между Россией и США

В ухудшении отношений Москвы и Вашингтона разглядели реальную угрозу миру

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей