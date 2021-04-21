Специалисты отметили, что потенциал геополитических противников продолжает расти

Аналитики Счетной палаты Соединенных Штатов заявили, что американские ВС утратили свою боевую готовность из-за участия в военных конфликтах последнего двадцатилетия. Также эксперты утверждают, что Пентагон лишился превосходства по причине наращивания военной мощи России и Китая.

Отмечается, что американская армия в настоящее время испытывает определенные сложности из-за дефицита технологий, которые необходимы для наращивания собственного потенциала.

Аналитики федерального агентства также заявили, что степень боеготовности американской армии в значительной степени снизилась – речь идет о способности ведения боевых действий и выполнения задач.

Ранее же, считают авторы доклада, Штаты могли осуществить мгновенную переброску сил в любую точку земного шара. Однако появление конкурентов весьма серьезно ограничило радиус действий американской стороны. Также говорится о том, что превосходство США на земле, воздухе, в море и космосе уже утрачено, так как давние геополитические соперники – Китай и Россия – развили и укрепили собственный военный потенциал, передает RT.

По словам военного эксперта Константина Сивкова, на снижение боеспосности американской армии повлияла, не в последнюю очередь, ставка Пентагона на концепцию "малой войны" против слабого противника, такого как Ирак или же Афганистан. Из-за этого выучка военнослужащих в значительной мере ухудшилась. Другим же фактором является деятельность американского ВПК, который работает на "обогащение" ограниченного круга лиц.

Ранее журналисты издания Politico заявили, что командование американскими ВС в Европе повысило уровень боеготовности до предельного из-за роста напряженности в Донбассе.