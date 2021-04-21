Армия России примет на вооружение "Сармат" в 2022 году

Армия России примет на вооружение "Сармат" в 2022 году
Фото: Russian Defence Ministry/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Первый полк заступит на дежурство в скором времени

Тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат" поступит на вооружение российской армии уже в следующем году. Соответствующее заявление сделал сегодня, 21 апреля, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Как отметил президент РФ, укомплектованный "Сарматами" полк заступит на дежурство в 2022 году. В настоящее время российская армия уже использует гиперзвуковые комплексы "Авангард", а также лазерные "Пересветы".

Во время выступления перед членами Федерального собрания глава РФ отметил, что к 2024 году доля новейшего оружия в российской армии составит 76%. В области ядерных вооружений этот показатель должен достигнуть 88 процентов, передает РИА "Новости".

Как отмечает источник, в конце прошлого года командующий Ракетными войсками стратегического значения, генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что "Сармат" появится в озвученную президентом дату у Ужурской ракетной дивизии. Новейший комплекс станет заменой "Воеводе", разработанной еще советскими специалистами в 1970-е годы.

Работы над "Сарматом" стартовали еще десять лет назад. Ракета способна к атаке объектов противника, преодолевая вражеские ПВО, а также нейтрализуя цели через Северный и Южный полюсы.

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявлял, что "Сармат" станет одним из главных козырей Министерства обороны РФ в ответ на действия Соединенных Штатов, спровоцировавших гонку вооружений. Нескольких десятков ракет вполне достаточно для уничтожения всей территории США, убежден специалист.

Подробная информация о послании президента России Федеральному собранию – в материале "Утро.ру".

Егор МАЛКОВ

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