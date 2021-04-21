Россия сможет еще более эффективно защитить свои границы

В своем обращении к Федеральному посланию президент РФ Владимир Путин заявил о том, что ракеты "Циркон" в скором времени поставят на боевое дежурство. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал об уникальности этого оружия.

Специалист отметил, что эту гиперзвуковую ракету, призванную бороться с кораблями противника, будут устанавливать на все современные корабли и подлодки, а также комплексы береговой охраны. Когда ракеты разместят, то оборона российских берегов, морской и океанской границы будет возможна на расстоянии до двух тыс. км.

Леонков в разговоре с RT также высказался и о тяжелой межконтинентальной ракете "Сармат", которую военные получат уже в 2022-м, как сказал президент. Это оружие может нести на себе от 10 до 15 термоядерных боеголовок. Уникальность ракеты в наличии технологии управляемого гиперзвука. "Сармат" обойдет как существующие противоракетных системы, так и те, что появятся в будущем. Таким образом, ни одна цель не останется недостигнутой.

А военный историк Юрий Кнутов напомнил "МК", что "Циркон" летает со скоростью в 8-9 раз быстрее скорости звука, а расстояние покрывает – до тысячи километров. Эта ракета с легкостью сможет уничтожить авианосец. А вот "Сармат" сделает бесполезным втягивание Росси другой страной, даже США, в ракетно-ядерное противостояние. У любого государства не будет шанса в ядерной войне против РФ.

Как напоминает телеканал "360", Путин в своей речи Федеральному собранию отметил, что через три года у армии будет 76% современного оружия. По его словам, увеличивается число ракет "Кинжалов" и "Калибров", а над боевыми комплексами "Посейдоном" и "Буревестником" активно идет работа.