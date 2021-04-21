Единственная в Польше подлодка вышла из строя

Единственная в Польше подлодка вышла из строя
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Варшава не может найти ремонтников субмарины, построенной в СССР

Военно-морские силы Польши несут "потери" без участия в каких-либо боевых сражениях – перестала стрелять единственная во флоте страны подлодка, т.к. у нее пришли в негодность торпедные аппараты. Об этом сегодня пишет военный блок bmpd.

Речь идет о субмарине Orzel, построенной в Нижнем Новгороде на заводе "Красное Сормово" в советские времена и введенной в эксплуатацию в 1986 году.

Как отмечает портал, поскольку подлодкой долго не пользовались, у нее вышли из строя все шесть 533-мм торпедных аппарата. В частности, произошло вздутие направляющих башмаков и уплотнительных колец внутри систем, из-за чего загружать в них торпеды теперь не представляется возможным.

Также непригодным стало внешнее торпедопогрузочное устройство, без которого снаряды нельзя погрузить на борт. Еще специалисты обнаружили неисправность в работе системы управления торпедной стрельбой "Мурена-Э", которая отвечает за перезарядку аппаратов изнутри судна.

Польские ВМС 22 марта объявили тендер на ремонт субмарины. Исполнителям обещали €428 тыс, однако уже спустя неделю конкурс отменили в связи с отсутствием заявок от потенциальных участников. Тем не менее, тендер возобновили 2 апреля. О его результатах пока ничего неизвестно. В свою очередь, местные медиа выражали сомнения в успешности ремонта подлодки, говорится в блоге.

По данным портала, ранее на вооружении у ВМС Польши также были пять небольших дизель-электрических субмарин типа Kobben 1960-х годов выпуска, которые Варшава закупила в 2002 г. у Норвегии. Три таких подлодки выведены из строя в 2017-2018 годах, а еще две – в марте 2021-го.

Таким образом, Orzel оказалась единственной пока действующей субмариной польского флота.

Исходя из этой информации, всплывшая недавно рядом с зоной строительства немецко-российского газопровода "Северный поток-2" в датских водах Балтики неизвестная подводная лодка точно не имеет принадлежности к Польше.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Оне туда в туалет ходили, думали сортир, вот она и сломала себя. От дебилов подальше.
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